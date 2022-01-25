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Как списать на экзамене – самый популярный запрос студентов в поисковике. Яндекс составил ТОП-10. Посмотрите, точно улыбнетесь!
Источник материала: ОНТ
25 января в Беларуси отмечают День студента. К этой дате Яндекс изучил поисковые запросы пользователей сети и выяснил, что они хотят знать о студентах, что спрашивают про экзамены. Чем чаще пользователи задавали вопрос в поисковике, тем выше у него балл.
ЧТО СПРАШИВАЮТ ПРО СТУДЕНТОВ?
Cейчас в Беларуси более 250 тысяч студентов и магистрантов. И, прежде всего, многих интересует вопрос: когда день студента. Реже пользователи спрашивают, когда отчисляют студента-двоечника, какой выбрать ноутбук и что такое альма-матер. Часто интересуются, что нужно первокурснику для учебы и что взять в общежитие, какие документы нужны для заселения. Меньше всего баллов получил вопрос – кому и в каком размере положена стипендия.
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ЧТО ИНТЕРЕСНО ПРО ЭКЗАМЕНЫ?
Вопросы об экзаменах интересуют каждого студента. Самый популярный запрос – как списать на экзамене. Также студентам интересно, как сделать и куда спрятать шпаргалки. Чуть реже в Интернете ищут, как успокоиться перед испытанием, Отдельное место в топе занимают поиски примет: под какую пятку класть пятак, чего нельзя делать перед экзаменом и с какой ноги заходить в аудиторию. Интересно, что вопрос – как подготовиться к экзаменам, оказался лишь в самом конце списка.
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Фото: БЕЛТА
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Как списать на экзамене – самый популярный запрос студентов в поисковике. Яндекс составил ТОП-10. Посмотрите, точно улыбнетесь!
25 января в Беларуси отмечают День студента. К этой дате Яндекс изучил поисковые запросы пользователей сети и выяснил, что они хотят знать о студентах, что...
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