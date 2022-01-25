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Датчане вышли в полуфинал чемпионата Европы по гандболу
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по гандболу определился первый полуфиналист. Это сборная Дании.
В третьем матче основного раунда датчане встречались со сборной Нидерландов и одержали уверенную победу с преимуществом в 12 мячей – 35:23.
Пока на турнире сборная Дании не проиграла ни одного матча. На вторую путевку в полуфинал претендуют французы, которые накануне были сильнее Черногории – 36:27. А также сборная Исландии: в третьем матче исландцы минимально уступили хорватам – 22:23.
Решающие матчи в первой группе пройдут завтра, а сегодня узнаем полуфиналистов из второй группы. Претендентов здесь три – это команды Испании, Норвегии и Швеции.
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На чемпионате Европы по гандболу определился первый полуфиналист. Это сборная Дании. В третьем матче основного раунда датчане встречались со сборной Нидерландов...
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