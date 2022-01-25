Алексей Протас принял участие в матче «Вашингтона» против «Вегас Голден найтс»

Источник материала: ОНТ

Семь матчей прошли в регулярном Чемпионате Национальной хоккейной Лиги.

Участие в одном из них уже привычно принял Алексей Протас. «Вашингтон», за который играет белорус, встречался с «Вегас Голден найтс».

Этот матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Вегаса».

Единственная шайба была заброшена Майклом Амадио во втором периоде.

Алексей Протас в этой встрече сыграл почти 6 минут в третьем звене.

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