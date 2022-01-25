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Алексей Протас принял участие в матче «Вашингтона» против «Вегас Голден найтс»
Источник материала: ОНТ
Семь матчей прошли в регулярном Чемпионате Национальной хоккейной Лиги.
Участие в одном из них уже привычно принял Алексей Протас. «Вашингтон», за который играет белорус, встречался с «Вегас Голден найтс».
Этот матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Вегаса».
Единственная шайба была заброшена Майклом Амадио во втором периоде.
Алексей Протас в этой встрече сыграл почти 6 минут в третьем звене.
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Семь матчей прошли в регулярном Чемпионате Национальной хоккейной Лиги. Участие в одном из них уже привычно принял Алексей Протас. «Вашингтон», за который играет...
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