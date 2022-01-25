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Алексей Протас принял участие в матче «Вашингтона» против «Вегас Голден найтс»

25.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Протас принял участие в матче «Вашингтона» против «Вегас Голден найтс»

Семь матчей прошли в регулярном Чемпионате Национальной хоккейной Лиги.

Участие в одном из них уже привычно принял Алексей Протас. «Вашингтон», за который играет белорус, встречался с «Вегас Голден найтс». 

Этот матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Вегаса». 

Единственная шайба была заброшена Майклом Амадио во втором периоде. 

Алексей Протас в этой встрече сыграл почти 6 минут в третьем звене.

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Семь матчей прошли в регулярном Чемпионате Национальной хоккейной Лиги. Участие в одном из них уже привычно принял Алексей Протас. «Вашингтон», за который играет...
 
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