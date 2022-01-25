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Чем кормят в школьных столовых и вкусно ли детям? Репортаж из школы Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Если учесть то, что большую часть времени они проводят в школе, то полноценно питаться в учреждениях образования очень важно. Наш корреспондент Вероника Артемьева побывала в столовой одной из столичных школ и, конечно, опробовала все на себе, подробности далее.
Как только прозвенел звонок с урока, школьники стремятся занять место в столовой и очередь в буфете. Учеба учебой, а обед, как говорится, по расписанию. Шашлычок «ароматный» из диетического мяса индейки, куриные митболы, творожная запеканка с шоколадной прослойкой, каши, овощные салаты… Меню как в ресторане, выбор – на любой вкус. В столичной школе №52 учатся более 2 280 учеников. Задача поваров – чтобы никто не остался голодным – выполняется на отлично.
Каждую четверть примерное двухнедельное меню в столовых разрабатывают технологи Комбината школьного питания. Оно проходит гигиеническую оценку в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Но перед тем, как выбрать блюда, которые попадут в меню, с учениками проводят анкетирование, где каждый может выбрать то, что придется ему по вкусу.
Никаких рафинированных масел, майонеза, кетчупа и чипсов. Питание в школе исключительно здоровое и богатое витаминами. Сейчас у детей нередко встречаются проблемы с лишним весом. Поэтому сосиски в тесте, пиццы и смаженки в рацион детей включают только по вторникам и четвергам.
С первого сентября прошлого года в школьных столовых Минска внедрили систему «Умный буфет». Это возможность оплатить покупку с помощью карты учащегося или же со счета за питание, который пополняют родители в системе расчета ЕРИП. Для использования системы у ученика должен быть собственный QR-код. Изображение кода может быть на мобильном телефоне, также он считывается, если нанесен на бейдж или брелок.
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Если учесть то, что большую часть времени они проводят в школе, то полноценно питаться в учреждениях образования очень важно. Наш корреспондент Вероника Артемьева...
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