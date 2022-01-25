Чем кормят в школьных столовых и вкусно ли детям? Репортаж из школы Минска

Источник материала: ОНТ

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Если учесть то, что большую часть времени они проводят в школе, то полноценно питаться в учреждениях образования очень важно. Наш корреспондент Вероника Артемьева побывала в столовой одной из столичных школ и, конечно, опробовала все на себе, подробности далее.





Как только прозвенел звонок с урока, школьники стремятся занять место в столовой и очередь в буфете. Учеба учебой, а обед, как говорится, по расписанию. Шашлычок «ароматный» из диетического мяса индейки, куриные митболы, творожная запеканка с шоколадной прослойкой, каши, овощные салаты… Меню как в ресторане, выбор – на любой вкус. В столичной школе №52 учатся более 2 280 учеников. Задача поваров – чтобы никто не остался голодным – выполняется на отлично.

Вероника Артемьева, корреспондент: «Например, сегодня у школьников на обед борщ, рисовая каша, колбаска из филе индейки и свинины, салат из белокочанной капусты и напиток из шиповника. Я все попробовала, все очень вкусно. Наверное, если бы в мои школьные годы было такое разнообразие блюд и так вкусно приготовленных, я бы в столовую ходила намного чаще».

Каждую четверть примерное двухнедельное меню в столовых разрабатывают технологи Комбината школьного питания. Оно проходит гигиеническую оценку в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Но перед тем, как выбрать блюда, которые попадут в меню, с учениками проводят анкетирование, где каждый может выбрать то, что придется ему по вкусу.

Татьяна Титовец, начальник участка школьного питания Фрунзенского района г. Минска: «В каждом буфете предусмотрены уголки здорового питания, в которых мы реализуем такую продукцию, как хлебцы, мюсли, зефир, мармелад. Технологической службой отслеживается каждый состав реализуемой продукции, и при анализе состава уже решается вопрос о включении в ассортимент буфетной продукции».

Никаких рафинированных масел, майонеза, кетчупа и чипсов. Питание в школе исключительно здоровое и богатое витаминами. Сейчас у детей нередко встречаются проблемы с лишним весом. Поэтому сосиски в тесте, пиццы и смаженки в рацион детей включают только по вторникам и четвергам.

Наталья Макаед, заведующая производством столовой средней школы №52 г. Минска: «Есть категории детей, у которых есть целиакия или фенилкетонурия. Для таких категорий детей тоже разработано меню, у нас есть отдельный перечень продуктов – низкобелковые и безбелковые каши. Мы готовим для таких детей тоже еду, то есть они могут питаться и получать полноценный завтрак и обед, несмотря на то, что у них есть ограничения в приеме пищи».

С первого сентября прошлого года в школьных столовых Минска внедрили систему «Умный буфет». Это возможность оплатить покупку с помощью карты учащегося или же со счета за питание, который пополняют родители в системе расчета ЕРИП. Для использования системы у ученика должен быть собственный QR-код. Изображение кода может быть на мобильном телефоне, также он считывается, если нанесен на бейдж или брелок.

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