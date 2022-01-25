Белорусы перестали быть дубами , которые вросли в землю . Что происходит сегодня на рынке труда

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Алексей Немкович. Фото предоставлено консалтинговой компанией «Административный ресурс»

«Мир сильно изменился, благодаря возможности работать удаленно»



— Какие глобальные тренды вы видите на рынке труда? Что сейчас особенно важно учитывать работодателям, чтобы иметь возможность конкурировать за квалифицированные кадры?

— Многие компании не располагают достоверными сведениями о том, что происходит на белорусском рынке труда. Но ведь бизнесу интересно и жизненно важно сравнивать себя с лидерами рынка и прямыми конкурентами, причем особенно интересны равновеликие компании. Все 9 лет на рынке мы ежегодно удваиваем количество проводимых исследований, и видим, что наш белорусский бизнес, причем не только крупный, но и малый и средний, прежде чем инвестировать в новые направления, сферы или продукты, начинает собирать данные и использовать аналитику.

Никто уже не инвестирует деньги по принципу «пол, палец, потолок». И это очень здорово!

Я вижу, что события предыдущих двух лет усиливают существующие тенденции: компании учатся жить в другой парадигме — конкурировать за персонал на глобальном рынке труда. Ведь долгое время было так: живу в небольшой стране, всю жизнь проживаю в маленьком городе, стремлюсь найти работу через дорогу от своего дома.

Мир сильно изменился, что существенно повлияло на рынок труда, благодаря возможности для целых сфер и отраслей деятельности перейти на удаленную работу. Оставаясь в Беларуси физически, сотрудники заключают выгодные контракты с работодателями из других стран. И если белорусские работодатели не начнут это учитывать, они не смогут конкурировать за квалифицированных сотрудников, привлекать и удерживать лучших.







Данные предоставлены консалтинговой компанией «Административный ресурс»

— В связи с этим можно ли сказать, что персонал стал более требовательным к работодателям?

— Люди не хотят больше претерпевать. Любой квалифицированный специалист становится более взыскательным по отношению к своему работодателю. И если раньше белорусы неохотно перемещались даже в рамках республики, то сейчас мы видим, что люди перестали быть «дубами», которые вросли в землю. А даже если вросли, то сейчас благодаря тому, что происходит на рынке, и учитывая изменения инфраструктуры самих компаний, они в состоянии из того места в которое вросли» найти любимую работу в любой точке планеты.

Очень многие работали в компаниях, которые они не любят, ходили в офисы, в которых им не комфортно, и делали работу, которая им не нравится.





В 2020-м году из-за пандемии оказалось так, что ты можешь выполнять любимую работу, находясь в приятной среде и окружении, при этом не тратить 2 часа в день на дорогу в офис. Естественно люди не хотят возвращаться в те места, которые им неприятны, они стали этому противостоять и охотнее менять места работы, если работодатель не может или не хочет предоставлять им удаленный или хотя бы смешанный формат работы.

В таких условиях нужно понимать, что лучший результат ты получишь, когда создашь человеку комфортные условия труда и будешь способствовать его развитию, потому что он живет в осознанности. Работодатели должны учитывать, что человеку удобно и чего ему хочется, и исходишь из этой парадигмы.

«Скоро десятки тысяч человек останутся без работы»

— Всех невозможно перевести на «удаленку». Что в ближайшей перспективе может изменится для специалистов, которые заняты, например, на производстве или в продуктовом ритейле?

— Безусловно, швея должна приехать в швейный цех, кассир должен прийти в гипермаркет или в магазин у дома и там работать. Но мы точно также видим, что кассиров и продавцов заменяют кассы самообслуживания, и понимаем, что в течение 10 ближайших лет очень большая категория специалистов останется без работы. Можно ли закрывать глаза на эту тенденцию, если крупнейшими работодателями в Беларуси являются торговые розничные сети? Мы понимаем, что это десятки тысяч человек, а если говорить про всю национальную розницу, то это сотни тысяч человек.

То же самое происходит в сфере банковского обслуживания. Весь мир движется к отказу от наличных денег. Банки превращаются в финтех — становятся компаниями, в которых есть программисты, клиентские менеджеры, есть колл-центры и сервисные службы, а фронт-офиса нет.

Ни кассиров обменного пункта, ни людей, которые принимают наличку в отделениях — попросту не будет через некий достаточно непродолжительный период времени. Или их количество сократиться до минимума. И это тоже — десятки тысяч человек только в пределах нашей страны.

Все эти люди уже сейчас должны задуматься о том, что они будут делать спустя 10 лет.





Мы также видим, что в Европе сейчас не хватает водителей большегрузов. Но почему? В отрасли хорошие заработные платы, водители зарабатывают от € 1000 до € 2000 в Беларуси. А если приезжают в Европу, то могут увеличивать свой уровень дохода.

Потому что это — тяжелый и непривлекательный труд, да. Но давайте посмотрим, что сделали корпорации? Устранили человеческий фактор и стали вкладываться в беспилотники. Ведь единственным сдерживающим фактором для развития логистической отрасли являются водители. Поэтому очень скоро мы увидим, как большинство из них останутся не у дел.





Фото предоставлено консалтинговой компанией «Административный ресурс»

«Интересная работа станет привилегией»



— К чему ведут тенденции, о которых вы сказали выше?

— Уже несколько лет я встречаю публикации о теории «Безусловного Базового Дохода» (ББД), суть которой состоит в регулярной выплате гражданам страны некоей фиксированной суммы для поддержания определенного уровня жизни. Я предполагаю, что в конечном итоге ББД в том или ином виде станет общемировой практикой.

Население планеты постоянно растет, и в то же время набирает обороты автоматизация — рабочие руки перестают быть необходимы. Государство и глобальные корпорации понимают, что не все люди будут обеспечены трудом.

Отсюда мое личное представление о том, что труд, работа, которая тебе интересна и приносит достойный доход, станет привилегией. А все остальные станут перебиваться на « социале » .

Этот «социал» будет обеспечивать возможность питаться и одеваться, но не ездить по всему миру или пользоваться услугами платной медицины.

« Белорусов любят нанимать, потому что они не разучились работать»

— Если говорить о топ-менеджменте, подвержена ли эта категория сотрудников общим тенденциям? Насколько чаще они стали менять работу?

— Топы — это отдельная величина и каста. Они сами управляют своей карьерой. Если топ-менеджер решил, что текущая работа его не устраивает, то он либо готовит подушку безопасности, чтобы от 6 месяцев до года не работать (именно столько в среднем уходит у топа, чтобы найти новую работу). И он уходит только тогда, когда уверен, что получит условия не хуже, или он в состоянии сделать зашаг в какую-то другую сферу. Поэтому у них все не плохо. Хотя в Беларуси нет большого спроса на топ-менеджеров — ему сейчас и неоткуда взяться. Чтобы он появился, необходимо постоянное развитие и модернизация, открытие новых предприятий, и чтобы в страну шли инвестиции.

Рядом у нас большие рынки России, Украины, Польши, безусловно, там есть очень успешные топ-менеджеры, но белорусов любят нанимать, потому что они не разучились работать. Они готовы вкладываться в работу, а не «отбывать номер».

Белорусы это люди, которые изначально преследуют интересы компании, а потом уже свои собственные. Если вы выйдете на российский рынок, при всей моей глубокой симпатии, вы увидите, что у них все совсем по-другому.

А в лице белорусов компании в соседних странах получают ответственных, порядочных и трудолюбивых людей, которые пришли, «взяли лямку» и потащили в гору. Приятно осознавать, когда разговариваешь с клиентами, они именно этими словами, в превосходной степени, характеризуют наших соотечественников.

— Что можно сказать о частоте смены работы рядовыми сотрудниками?

— Раньше я видел большую активность, самостоятельность в смене работы. Человек проявлял наступательность, он сам искал работу, откликался на различные вакансии, ходил на собеседования и добивался чего-то. Сейчас на сайтах вакансий висят сотни тысяч резюме, и люди находятся в какой-то выжидающей позиции, как будто к ним должны постучаться и что-то предложить. Это какой-то непонятный для меня тренд, который достаточно сложно прокомментировать.

Люди не довольны своей работой, их не устраивает функционал, который они выполняют, они не зарабатывают в достаточной степени столько, сколько хотят, но тем не менее, они не уходят с текущего места работы и чего-то ждут.

Безусловно то, что происходит в мире в последние несколько лет, вне всяких сомнений не лучшим образом отражается на ресурсном состоянии людей. Это очевидно, поэтому я сторонник того, что мы должны друг друга поддерживать, верить, мотивировать, придавать силы. Это то, чем мы белорусы всегда отличались.







Данные предоставлены консалтинговой компанией «Административный ресурс»

«Понимание важности человеческого ресурса из ИТ проникает в другие отрасли»



— Да, конечно, в Беларуси есть отрасли, в которых зарплаты растут. И хотя с точки зрения белоруса пока не видно пределов их росту, он безусловно существует и ограничен глобальным рынком. В ИТ, например, заработные платы с марта 2020 по декабрь 2021, (по нашим данным) в среднем выросли на 22,4%

Это устойчивая тенденция в ИТ-сфере, которая сейчас поглощает самые активные, позитивные, квалифицированные кадры.

Интересно, что люди часто ничего не знают про ИТ, но хотят попасть туда. Это нормально, я вообще радуюсь, когда люди чего-то хотят, даже если это розовые грезы. Потому что в ИТ трудиться очень непросто, непросто добиваться успеха. Тем не менее эта особая субкультура по отношению к людям, понимание важности человеческого ресурса — это то, что отличает ИТ от подавляющего большинства других отраслей или сфер. И мне приятно осознавать, сейчас она проникает в банковскую сферу, фармацевтическую отрасль, розницу, HoReCa и в производства. Все понимают, что ключевой ресурс — это люди. И работать с ключевым ресурсом надо научиться по-новому: учиться привлекать и сохранять людей. Потому что в конечном итоге выиграет в бизнесе тот, кто будет делать это лучше всего.

Фото предоставлено консалтинговой компанией «Административный ресурс»

— На ваш взгляд, какие профессии будут востребованы на мировом рынке труда в ближайшее время?

— Самые востребованные кадры — это квалифицированные люди, в любой сфере. Сейчас — это хардвер, ИТ, медицина и фармацевтика. Всегда был, есть и будет запрос на сейлзов, особенно в В2В. Есть огромный спрос на маркетологов, на диджитал-маркетинг, на людей, которые способны в интернет-пространстве доносить до потребителя тот месседж, который хочет сформулировать и продемонстрировать производитель продукта или услуги.

И это тоже здорово, потому что мы понимаем, что любая маленькая компания из Беларуси способна благодаря специалистам в маркетинге, SEO и SMM-специалистам конкурировать даже с большими брендами на других рынках.

Так, открываясь миру, мы открываем мир для себя. И если ты во что-то веришь, проявляешь настойчивость — ты всего добиваешься. Все в мире достается настойчивым и терпеливым, не самым умным, не самым здоровым, не самым красивым, а настойчивым и терпеливым. Большие бизнесы, интересные проекты, красивые женщины — все в мире достается настойчивым и терпеливым.

— И еще один вопрос. После вступления в силу изменений в белорусском НК, увидели ли вы какие-то новые паттерны на кадровом рынке? Увеличилось ли число соискателей?

— Изменения в налогообложении, наверняка, уже заметили все белорусы, и особенно ИП. Но на кадровом рынке я точно не вижу динамики, которая позволила бы сделать выводы о росте спроса над предложением.

Отличительная способность наших соотечественников в том, чтобы выживать в любых условиях.

Мы привыкли полагаться на самих себя и зарабатывать деньги, ни на кого не рассчитывая. Посмотрим, что сейчас будет происходить, но я не прогнозирую большой отток предпринимателей в найм и закрытие ИП, особенно среди тех, кто оказывает профессиональные услуги. Белорусы справлялись раньше и справятся сейчас, ведь мы обязаны быть счастливы и успешны в той жизни, которую проживаем.