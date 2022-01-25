Белорусы перестали быть дубами , которые вросли в землю . Что происходит сегодня на рынке труда

«Мир сильно изменился, благодаря возможности работать удаленно»
— Какие глобальные тренды вы видите на рынке труда? Что сейчас особенно важно учитывать работодателям, чтобы иметь возможность конкурировать за квалифицированные кадры?
— Многие компании не располагают достоверными сведениями о том, что происходит на белорусском рынке труда. Но ведь бизнесу интересно и жизненно важно сравнивать себя с лидерами рынка и прямыми конкурентами, причем особенно интересны равновеликие компании. Все 9 лет на рынке мы ежегодно удваиваем количество проводимых исследований, и видим, что наш белорусский бизнес, причем не только крупный, но и малый и средний, прежде чем инвестировать в новые направления, сферы или продукты, начинает собирать данные и использовать аналитику.
Никто уже не инвестирует деньги по принципу «пол, палец, потолок». И это очень здорово!
Я вижу, что события предыдущих двух лет усиливают существующие тенденции: компании учатся жить в другой парадигме — конкурировать за персонал на глобальном рынке труда. Ведь долгое время было так: живу в небольшой стране, всю жизнь проживаю в маленьком городе, стремлюсь найти работу через дорогу от своего дома.
Мир сильно изменился, что существенно повлияло на рынок труда, благодаря возможности для целых сфер и отраслей деятельности перейти на удаленную работу. Оставаясь в Беларуси физически, сотрудники заключают выгодные контракты с работодателями из других стран. И если белорусские работодатели не начнут это учитывать, они не смогут конкурировать за квалифицированных сотрудников, привлекать и удерживать лучших.
— В связи с этим можно ли сказать, что персонал стал более требовательным к работодателям?
— Люди не хотят больше претерпевать. Любой квалифицированный специалист становится более взыскательным по отношению к своему работодателю. И если раньше белорусы неохотно перемещались даже в рамках республики, то сейчас мы видим, что люди перестали быть «дубами», которые вросли в землю. А даже если вросли, то сейчас благодаря тому, что происходит на рынке, и учитывая изменения инфраструктуры самих компаний, они в состоянии из того места в которое вросли» найти любимую работу в любой точке планеты.
Очень многие работали в компаниях, которые они не любят, ходили в офисы, в которых им не комфортно, и делали работу, которая им не нравится.
В 2020-м году из-за пандемии оказалось так, что ты можешь выполнять любимую работу, находясь в приятной среде и окружении, при этом не тратить 2 часа в день на дорогу в офис. Естественно люди не хотят возвращаться в те места, которые им неприятны, они стали этому противостоять и охотнее менять места работы, если работодатель не может или не хочет предоставлять им удаленный или хотя бы смешанный формат работы.
В таких условиях нужно понимать, что лучший результат ты получишь, когда создашь человеку комфортные условия труда и будешь способствовать его развитию, потому что он живет в осознанности. Работодатели должны учитывать, что человеку удобно и чего ему хочется, и исходишь из этой парадигмы.
«Скоро десятки тысяч человек останутся без работы»
— Всех невозможно перевести на «удаленку». Что в ближайшей перспективе может изменится для специалистов, которые заняты, например, на производстве или в продуктовом ритейле?
— Безусловно, швея должна приехать в швейный цех, кассир должен прийти в гипермаркет или в магазин у дома и там работать. Но мы точно также видим, что кассиров и продавцов заменяют кассы самообслуживания, и понимаем, что в течение 10 ближайших лет очень большая категория специалистов останется без работы. Можно ли закрывать глаза на эту тенденцию, если крупнейшими работодателями в Беларуси являются торговые розничные сети? Мы понимаем, что это десятки тысяч человек, а если говорить про всю национальную розницу, то это сотни тысяч человек.
То же самое происходит в сфере банковского обслуживания. Весь мир движется к отказу от наличных денег. Банки превращаются в финтех — становятся компаниями, в которых есть программисты, клиентские менеджеры, есть колл-центры и сервисные службы, а фронт-офиса нет.
Ни кассиров обменного пункта, ни людей, которые принимают наличку в отделениях — попросту не будет через некий достаточно непродолжительный период времени. Или их количество сократиться до минимума. И это тоже — десятки тысяч человек только в пределах нашей страны.
Все эти люди уже сейчас должны задуматься о том, что они будут делать спустя 10 лет.
Мы также видим, что в Европе сейчас не хватает водителей большегрузов. Но почему? В отрасли хорошие заработные платы, водители зарабатывают от € 1000 до € 2000 в Беларуси. А если приезжают в Европу, то могут увеличивать свой уровень дохода.
Потому что это — тяжелый и непривлекательный труд, да. Но давайте посмотрим, что сделали корпорации? Устранили человеческий фактор и стали вкладываться в беспилотники. Ведь единственным сдерживающим фактором для развития логистической отрасли являются водители. Поэтому очень скоро мы увидим, как большинство из них останутся не у дел.
«Интересная работа станет привилегией»
— К чему ведут тенденции, о которых вы сказали выше?
— Уже несколько лет я встречаю публикации о теории «Безусловного Базового Дохода» (ББД), суть которой состоит в регулярной выплате гражданам страны некоей фиксированной суммы для поддержания определенного уровня жизни. Я предполагаю, что в конечном итоге ББД в том или ином виде станет общемировой практикой.
Население планеты постоянно растет, и в то же время набирает обороты автоматизация — рабочие руки перестают быть необходимы. Государство и глобальные корпорации понимают, что не все люди будут обеспечены трудом.
Отсюда мое личное представление о том, что труд, работа, которая тебе интересна и приносит достойный доход, станет привилегией. А все остальные станут перебиваться на «социале».
Этот «социал» будет обеспечивать возможность питаться и одеваться, но не ездить по всему миру или пользоваться услугами платной медицины.
«Белорусов любят нанимать, потому что они не разучились работать»
— Если говорить о топ-менеджменте, подвержена ли эта категория сотрудников общим тенденциям? Насколько чаще они стали менять работу?
— Топы — это отдельная величина и каста. Они сами управляют своей карьерой. Если топ-менеджер решил, что текущая работа его не устраивает, то он либо готовит подушку безопасности, чтобы от 6 месяцев до года не работать (именно столько в среднем уходит у топа, чтобы найти новую работу). И он уходит только тогда, когда уверен, что получит условия не хуже, или он в состоянии сделать зашаг в какую-то другую сферу. Поэтому у них все не плохо. Хотя в Беларуси нет большого спроса на топ-менеджеров — ему сейчас и неоткуда взяться. Чтобы он появился, необходимо постоянное развитие и модернизация, открытие новых предприятий, и чтобы в страну шли инвестиции.
Рядом у нас большие рынки России, Украины, Польши, безусловно, там есть очень успешные топ-менеджеры, но белорусов любят нанимать, потому что они не разучились работать. Они готовы вкладываться в работу, а не «отбывать номер».
Белорусы это люди, которые изначально преследуют интересы компании, а
потом уже свои собственные. Если вы выйдете на российский рынок, при всей моей глубокой симпатии, вы увидите, что у них все совсем по-другому.
А в лице белорусов компании в соседних странах получают ответственных, порядочных и трудолюбивых людей, которые пришли, «взяли лямку» и потащили в гору. Приятно осознавать, когда разговариваешь с клиентами, они именно этими словами, в превосходной степени, характеризуют наших соотечественников.
— Что можно сказать о частоте смены работы рядовыми сотрудниками?
— Раньше я видел большую активность, самостоятельность в смене работы. Человек проявлял наступательность, он сам искал работу, откликался на различные вакансии, ходил на собеседования и добивался чего-то. Сейчас на сайтах вакансий висят сотни тысяч резюме, и люди находятся в какой-то выжидающей позиции, как будто к ним должны постучаться и что-то предложить. Это какой-то непонятный для меня тренд, который достаточно сложно прокомментировать.
Люди не довольны своей работой, их не устраивает функционал, который они выполняют, они не зарабатывают в достаточной степени столько, сколько хотят, но тем не менее, они не уходят с текущего места работы и чего-то ждут.
Безусловно то, что происходит в мире в последние несколько лет, вне всяких сомнений не лучшим образом отражается на ресурсном состоянии людей. Это очевидно, поэтому я сторонник того, что мы должны друг друга поддерживать, верить, мотивировать, придавать силы. Это то, чем мы белорусы всегда отличались.
«Понимание важности человеческого ресурса из ИТ проникает в другие отрасли»
— Да, конечно, в Беларуси есть отрасли, в которых зарплаты растут. И хотя с точки зрения белоруса пока не видно пределов их росту, он безусловно существует и ограничен глобальным рынком. В ИТ, например, заработные платы с марта 2020 по декабрь 2021, (по нашим данным) в среднем выросли на 22,4%
Это устойчивая тенденция в ИТ-сфере, которая сейчас поглощает самые активные, позитивные, квалифицированные кадры.
Интересно, что люди часто ничего не знают про ИТ, но хотят попасть туда. Это нормально, я вообще радуюсь, когда люди чего-то хотят, даже если это розовые грезы. Потому что в ИТ трудиться очень непросто, непросто добиваться успеха. Тем не менее эта особая субкультура по отношению к людям, понимание важности человеческого ресурса — это то, что отличает ИТ от подавляющего большинства других отраслей или сфер. И мне приятно осознавать, сейчас она проникает в банковскую сферу, фармацевтическую отрасль, розницу, HoReCa и в производства. Все понимают, что ключевой ресурс — это люди. И работать с ключевым ресурсом надо научиться по-новому: учиться привлекать и сохранять людей. Потому что в конечном итоге выиграет в бизнесе тот, кто будет делать это лучше всего.
— На ваш взгляд, какие профессии будут востребованы на мировом рынке труда в ближайшее время?
— Самые востребованные кадры — это квалифицированные люди, в любой сфере. Сейчас — это хардвер, ИТ, медицина и фармацевтика. Всегда был, есть и будет запрос на сейлзов, особенно в В2В. Есть огромный спрос на маркетологов, на диджитал-маркетинг, на людей, которые способны в интернет-пространстве доносить до потребителя тот месседж, который хочет сформулировать и продемонстрировать производитель продукта или услуги.
И это тоже здорово, потому что мы понимаем, что любая маленькая компания из Беларуси способна благодаря специалистам в маркетинге, SEO и SMM-специалистам конкурировать даже с большими брендами на других рынках.
Так, открываясь миру, мы открываем мир для себя. И если ты во что-то веришь, проявляешь настойчивость — ты всего добиваешься. Все в мире достается настойчивым и терпеливым, не самым умным, не самым здоровым, не самым красивым, а настойчивым и терпеливым. Большие бизнесы, интересные проекты, красивые женщины — все в мире достается настойчивым и терпеливым.
— И еще один вопрос. После вступления в силу изменений в белорусском НК, увидели ли вы какие-то новые паттерны на кадровом рынке? Увеличилось ли число соискателей?
— Изменения в налогообложении, наверняка, уже заметили все белорусы, и особенно ИП. Но на кадровом рынке я точно не вижу динамики, которая позволила бы сделать выводы о росте спроса над предложением.
Отличительная способность наших соотечественников в том, чтобы выживать в любых условиях.
Мы привыкли полагаться на самих себя и зарабатывать деньги, ни на кого не рассчитывая. Посмотрим, что сейчас будет происходить, но я не прогнозирую большой отток предпринимателей в найм и закрытие ИП, особенно среди тех, кто оказывает профессиональные услуги. Белорусы справлялись раньше и справятся сейчас, ведь мы обязаны быть счастливы и успешны в той жизни, которую проживаем.