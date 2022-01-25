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В Могилеве в результате ДТП загорелась легковушка

25.01.2022 15:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве столкнулись два автомобиля: один из них загорелся. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла около 7.10 25 января. На перекрестке проспекта Димитрова с переулком Тагильским столкнулись два автомобиля Audi, после чего один из них загорелся.

В результате ДТП 2 человека получили травмы. По факту аварии проводится проверка.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям максимально концентрировать свое внимание на управлении транспортом и следить за дорожной обстановкой, обращая внимание на соблюдение скоростных режимов и другие важные факторы дорожной безопасности.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Авария произошла около 7.10 25 января. На перекрестке проспекта Димитрова с переулком Тагильским столкнулись два автомобиля Audi, после чего один из них загорелся.
 
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