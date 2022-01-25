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Минчанин получил штраф за продажу контрафактной одежды

25.01.2022 15:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин получил штраф за продажу контрафактной одежды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как установлено на суде, индивидуальный предприниматель в октябре 2020 года уже привлекался к административной ответственности за продажу одежды известной марки без необходимых документов.

Однако уже в мае 2021 года обвиняемый на территории столичного рынка продавал и хранил для продажи в подконтрольных ему трех торговых павильонах предметы одежды с маркировкой PUMA, владельцем которой является компания PUMA SE (DE), без согласия и наличия документов, подтверждающих приобретение продукции у представителей этой компании в Беларуси.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор: штраф в размере 310 базовых величин.

В порядке спецконфискации с обвиняемого в доход государства взысканы Br190, полученные за реализацию контрафактной одежды, а также конфискованы все предметы такой одежды, изъятые на его торговых объектах.

Приговор вступил в законную силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как установлено на суде, индивидуальный предприниматель в октябре 2020 года уже привлекался к административной ответственности за продажу одежды известной марки...
 
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