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Бывшая стюардесса Emirates рассказала о том, как в авиакомпании наказывают за лишний вес
Источник материала: ОНТ
Экс-стюардесса Майя Дукарик рассказала, как в авиакомпании Emirates Airline наказывают за лишний вес, передает
По словам девушки, за весом бортпроводниц очень строго следят. За набор лишних килограммов сокращают зарплату или вводят штрафы.
Если вдруг стюардесса не вписывается в норму, то девушке дается две недели, чтобы сбросить вес. Бортпроводницам выдается особая программа для похудения — планы диет и физических упражнений.
Но случаи сокращения зарплат довольно редки – 150 из 25 тысяч. Однако в сентябре прошлого года СМИ стало известно об увольнении сотрудницы Emirates Airline за два лишних килограмма.
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Экс-стюардесса Майя Дукарик рассказала, как в авиакомпании Emirates Airline наказывают за лишний вес, передает Insider. По словам девушки, за весом бортпроводниц очень...
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