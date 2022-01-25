Бывшая стюардесса Emirates рассказала о том, как в авиакомпании наказывают за лишний вес

Источник материала: ОНТ

Экс-стюардесса Майя Дукарик рассказала, как в авиакомпании Emirates Airline наказывают за лишний вес, передает Insider .

По словам девушки, за весом бортпроводниц очень строго следят. За набор лишних килограммов сокращают зарплату или вводят штрафы.

Если вдруг стюардесса не вписывается в норму, то девушке дается две недели, чтобы сбросить вес. Бортпроводницам выдается особая программа для похудения — планы диет и физических упражнений.

Но случаи сокращения зарплат довольно редки – 150 из 25 тысяч. Однако в сентябре прошлого года СМИ стало известно об увольнении сотрудницы Emirates Airline за два лишних килограмма.

Фото: depositphotos.com

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