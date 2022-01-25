Где можно поправить здоровье и хорошо отдохнуть в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Конец января не лучшее время для нашего организма. Нехватка солнца, витамин и пик заболеваний вирусными инфекциями. Все это ослабляет наш иммунитет и негативно сказывается на нашем здоровье. Чтобы этого избежать, нужно не забывать про отдых и профилактику различных заболеваний.

К счастью, у нас в Беларуси работает большое количество здравниц, где можно не только оздоровиться, но и весело провести время. Об одном из таких мест наш следующий сюжет.

Подробности — в видео.





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