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Где можно поправить здоровье и хорошо отдохнуть в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Конец января не лучшее время для нашего организма. Нехватка солнца, витамин и пик заболеваний вирусными инфекциями. Все это ослабляет наш иммунитет и негативно сказывается на нашем здоровье. Чтобы этого избежать, нужно не забывать про отдых и профилактику различных заболеваний.
К счастью, у нас в Беларуси работает большое количество здравниц, где можно не только оздоровиться, но и весело провести время. Об одном из таких мест наш следующий сюжет.
Подробности — в видео.
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Конец января не лучшее время для нашего организма. Нехватка солнца, витамин и пик заболеваний вирусными инфекциями. Все это ослабляет наш иммунитет и негативно...
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