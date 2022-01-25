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От каких болезней защищает рыбий жир?

25.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От каких болезней защищает рыбий жир?

Рыбий жир богат витаминами и Омега-3 жирными кислотами, которые необходимы организму. От каких болезней он защищает организм, рассказала нутрициолог Екатерина Михайленко.

Среди источников рыбьего жира – палтус, треска, сельдь, лосось, скумбрия, тунец.

Фото: pexels


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Рыбий жир богат витаминами и Омега-3 жирными кислотами, которые необходимы организму. От каких болезней он защищает организм, рассказала нутрициолог Екатерина...
 
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