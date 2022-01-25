|
От каких болезней защищает рыбий жир?
Источник материала: ОНТ
Рыбий жир богат витаминами и Омега-3 жирными кислотами, которые необходимы организму. От каких болезней он защищает организм,
Среди источников рыбьего жира – палтус, треска, сельдь, лосось, скумбрия, тунец.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбий жир богат витаминами и Омега-3 жирными кислотами, которые необходимы организму. От каких болезней он защищает организм, рассказала нутрициолог Екатерина...
|
Архив (Разное)