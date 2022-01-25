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Лукашенко: из-за этих безумцев бчб-шных отмели родной язык
Источник материала: ОНТ
Белорусский язык должен развиваться в обществе, люди должны хорошо его знать, потому что именно это отличает нашу нацию от остальных. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил в ходе заседания-совещания с Национальной академией наук Беларуси. Об этом
Александр Лукашенко напомнил о том, насколько важно помнить родной язык.
Фото: БЕЛТА
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Белорусский язык должен развиваться в обществе, люди должны хорошо его знать, потому что именно это отличает нашу нацию от остальных. Такое мнение Президент...
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