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Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения. Он точно есть у вас на полках

25.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения. Он точно есть у вас на полках

Диетолог из США Кортни Д’Анджело назвала напиток, который способен замедлить процессы старения и улучшить кожу, пишет издание Eat This, Not That!

По словам американского эксперта, этим напитком является зеленый чай. В нем содержится много антиоксидантов, стимулирующих синтез коллагена, который и помогает выглядеть моложе.

Также этот напиток способен ослаблять воспалительные процессы и усиливать иммунную систему.

При этом напитком лучше не злоупотреблять и пить не более пары раз в день, ведь в нем содержится много кофеина.

Фото: depositphotos.com

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Диетолог из США Кортни Д’Анджело назвала напиток, который способен замедлить процессы старения и улучшить кожу, пишет издание Eat This, Not That! По словам американского...
 
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