Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения. Он точно есть у вас на полках

Источник материала: ОНТ

Диетолог из США Кортни Д’Анджело назвала напиток, который способен замедлить процессы старения и улучшить кожу, пишет издание Eat This, Not That!

По словам американского эксперта, этим напитком является зеленый чай. В нем содержится много антиоксидантов, стимулирующих синтез коллагена, который и помогает выглядеть моложе.

Также этот напиток способен ослаблять воспалительные процессы и усиливать иммунную систему.

При этом напитком лучше не злоупотреблять и пить не более пары раз в день, ведь в нем содержится много кофеина.

Фото: depositphotos.com

