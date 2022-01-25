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Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения. Он точно есть у вас на полках
Источник материала: ОНТ
Диетолог из США Кортни Д’Анджело назвала напиток, который способен замедлить процессы старения и улучшить кожу,
По словам американского эксперта, этим напитком является зеленый чай. В нем содержится много антиоксидантов, стимулирующих синтез коллагена, который и помогает выглядеть моложе.
Также этот напиток способен ослаблять воспалительные процессы и усиливать иммунную систему.
При этом напитком лучше не злоупотреблять и пить не более пары раз в день, ведь в нем содержится много кофеина.
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Диетолог из США Кортни Д’Анджело назвала напиток, который способен замедлить процессы старения и улучшить кожу, пишет издание Eat This, Not That! По словам американского...
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