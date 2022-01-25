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«Дайте ей "Оскар"»: собака артистично притворилась пострадавшей от лап кота. Видео рассмешит любого
Источник материала: ОНТ
В соцсетях набирает популярность видео со щенком, который драматично претворился пострадавшим от кота-сожителя. Драма ну хуже индийского кино!
На кадрах маленькая собачка приблизилась к кошке, которая просто зашипела на щенка. Но малыш так испугался, что завизжал, поскользнулся и удрал подальше от этого «страшного пушистого создания».
Пользователей очень насмешила реакция песика: «Дайте „Оскар“ этой богине», «Это я, когда мне говорят не драматизировать», «Как в индийском кино прям», «Моя сестра в детстве так же делала», «Аршавин отдыхает».
Фото: Pixabay
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В соцсетях набирает популярность видео со щенком, который драматично претворился пострадавшим от кота-сожителя. Драма ну хуже индийского кино! На кадрах маленькая...
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