Хаски спародировала хозяйку и стала звездой соцсетей. Только посмотрите!

Источник материала: ОНТ

Хаски по кличке Лола показала пародию на хозяйку и рассмешила Сеть, пишет «Ридус».

На видео за кадром слышен женский смех. Затем хаски повторяет его. Лола так забавно пародирует хозяйку, что прославилась в интернете.





Видео, на котором собака проявляет необычный талант, набрало более 19,5 млн просмотров в TikTok.

Фото: pexels

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