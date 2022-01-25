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Хаски спародировала хозяйку и стала звездой соцсетей. Только посмотрите!
Источник материала: ОНТ
Хаски по кличке Лола показала пародию на хозяйку и рассмешила Сеть, пишет «Ридус».
На видео за кадром слышен женский смех. Затем хаски повторяет его. Лола так забавно пародирует хозяйку, что прославилась в интернете.
Видео, на котором собака проявляет необычный талант, набрало более 19,5 млн просмотров в TikTok.
Фото: pexels
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Хаски по кличке Лола показала пародию на хозяйку и рассмешила Сеть, пишет «Ридус». На видео за кадром слышен женский смех. Затем хаски повторяет его. Лола так...
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