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Оружие и наркотики изъяты у автоворов, похищавших дорогие иномарки в Беларуси и России

25.01.2022 16:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оружие и наркотики изъяты у автоворов, похищавших дорогостоящие иномарки в Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее правоохранители сообщали о задержании сотрудниками ГУБОПиК и СПБТ "Алмаз" международной группы автоворов, участники которой похищали дорогостоящие иномарки в Беларуси и России. "В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно с российскими коллегами, правоохранители выявили съемную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой периодически проживали фигуранты. При обыске в указанном жилье обнаружены и изъяты пистолет Макарова с патронами, пистолет ТТ, 1 кг кокаина, а также подложные автомобильные регистрационные знаки, которыми пользовались при перегоне ворованных авто", - отметили в МВД.

Известно, что оружие, наркотики и номера задержанные намеревались перевезти в Беларусь для дальнейшего использования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что оружие, наркотики и номера задержанные намеревались перевезти в Беларусь для дальнейшего использования.
 
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