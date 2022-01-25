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Лукашенко о предстоящих учениях: мы должны показать, что не одни и готовы ко всему
Источник материала: ОНТ
Беларусь не пытается нагнетать ситуацию, а показывает готовность реагировать на любые обстоятельства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе заседания-совещания с Национальной академией наук, говоря об учениях «Союзная решимость – 2022». Об этом
Лукашенко отметил плановый характер предстоящих совместных учений – по словам президента, они совпали с мерами, которые предпринимает наша страна сегодня для укрепления южных границ – сейчас там находится дополнительный контингент Вооруженных Сил.
Он также рассказал, что на границе с Украиной не раз были пресечены попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов.
Глава белорусского государства подчеркнул, что предстоящие учения нужны Беларуси, а не соседке-России.
Глава государства отметил, что проведение очередных учений – это также стремление показать силу, продемонстрировать обороноспособность армии.
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Беларусь не пытается нагнетать ситуацию, а показывает готовность реагировать на любые обстоятельства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в...
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