Лукашенко о предстоящих учениях: мы должны показать, что не одни и готовы ко всему

Источник материала: ОНТ

Беларусь не пытается нагнетать ситуацию, а показывает готовность реагировать на любые обстоятельства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе заседания-совещания с Национальной академией наук, говоря об учениях «Союзная решимость – 2022». Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко отметил плановый характер предстоящих совместных учений – по словам президента, они совпали с мерами, которые предпринимает наша страна сегодня для укрепления южных границ – сейчас там находится дополнительный контингент Вооруженных Сил.

Он также рассказал, что на границе с Украиной не раз были пресечены попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов.

Глава белорусского государства подчеркнул, что предстоящие учения нужны Беларуси, а не соседке-России.

Глава государства отметил, что проведение очередных учений – это также стремление показать силу, продемонстрировать обороноспособность армии.





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