В Лондоне двухэтажный автобус протаранил жилой дом

Источник материала: ОНТ

Погода тут ни при чем. Это об аварии в Лондоне.





Знаменитый красный двухэтажный автобус протаранил жилой дом. Это произошло в утренний час пик.

Полиция сообщила о пострадавших. Других подробностей нет. Причины ДТП устанавливаются.

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