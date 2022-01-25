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В Лондоне двухэтажный автобус протаранил жилой дом
Источник материала: ОНТ
Погода тут ни при чем. Это об аварии в Лондоне.
Знаменитый красный двухэтажный автобус протаранил жилой дом. Это произошло в утренний час пик.
Полиция сообщила о пострадавших. Других подробностей нет. Причины ДТП устанавливаются.
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Погода тут ни при чем. Это об аварии в Лондоне. Знаменитый красный двухэтажный автобус протаранил жилой дом. Это произошло в утренний час пик. Полиция сообщила о...
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