В центре Киева протестуют предприниматели и медики

Источник материала: ОНТ

В Киеве полиция возле здания Верховной Рады жестко разгоняет протестующих предпринимателей.







Недовольные ростом цен, люди вышли в центр города. Сначала к офису президента. Туда их не пустили. Затем – к Раде, где соорудили сцену и зачитали свои требования. Властям предложили выйти для обсуждения проблем. Полиция начала оттеснять демонстрантов. Те пошли на штурм парламента. Силовики применяют слезоточивый газ. Особо активных хватают и уводят, некоторых уносят. Сообщается о массовых задержаниях.





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