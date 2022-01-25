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В центре Киева протестуют предприниматели и медики
Источник материала: ОНТ
В Киеве полиция возле здания Верховной Рады жестко разгоняет протестующих предпринимателей.
Недовольные ростом цен, люди вышли в центр города. Сначала к офису президента. Туда их не пустили. Затем – к Раде, где соорудили сцену и зачитали свои требования. Властям предложили выйти для обсуждения проблем. Полиция начала оттеснять демонстрантов. Те пошли на штурм парламента. Силовики применяют слезоточивый газ. Особо активных хватают и уводят, некоторых уносят. Сообщается о массовых задержаниях.
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В Киеве полиция возле здания Верховной Рады жестко разгоняет протестующих предпринимателей. Недовольные ростом цен, люди вышли в центр города. Сначала к офису...
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