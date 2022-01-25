|
Стамбульский аэропорт возобновил работу
Источник материала: ОНТ
Оттуда стали вылетать самолеты. Первый – в Каракас, затем – в Хьюстон.
Из-за мощного снегопада воздушная гавань не могла выполнять рейсы. А в аэропорту застряли сотни пассажиров. Не исключено, что среди них есть и белорусы.
Накануне были отменены рейсы из Стамбула в Минск и из Минска в Стамбул. Из белорусской столицы самолет не вылетит и сегодня. В расписании – отмена.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оттуда стали вылетать самолеты. Первый – в Каракас, затем – в Хьюстон. Из-за мощного снегопада воздушная гавань не могла выполнять рейсы. А в аэропорту застряли...
|
Архив (Разное)