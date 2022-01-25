Стамбульский аэропорт возобновил работу

Источник материала: ОНТ

Оттуда стали вылетать самолеты. Первый – в Каракас, затем – в Хьюстон.





Из-за мощного снегопада воздушная гавань не могла выполнять рейсы. А в аэропорту застряли сотни пассажиров. Не исключено, что среди них есть и белорусы.

Накануне были отменены рейсы из Стамбула в Минск и из Минска в Стамбул. Из белорусской столицы самолет не вылетит и сегодня. В расписании – отмена.

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