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Стамбульский аэропорт возобновил работу

25.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стамбульский аэропорт возобновил работу

Оттуда стали вылетать самолеты. Первый – в Каракас, затем – в Хьюстон.


Из-за мощного снегопада воздушная гавань не могла выполнять рейсы. А в аэропорту застряли сотни пассажиров. Не исключено, что среди них есть и белорусы.

Накануне были отменены рейсы из Стамбула в Минск и из Минска в Стамбул. Из белорусской столицы самолет не вылетит и сегодня. В расписании – отмена.

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Теги: Минск
 
 
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Оттуда стали вылетать самолеты. Первый – в Каракас, затем – в Хьюстон. Из-за мощного снегопада воздушная гавань не могла выполнять рейсы. А в аэропорту застряли...
 
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