|
Эксперты обсудили проект новой Конституции с коллективом Белкоопсоюза
Источник материала: ОНТ
Простыми словами о будущем! В коллективах страны продолжаются обсуждения проекта новой Конституции.
Такая встреча прошла сегодня в Белкоопсоюзе. На неё приехали эксперты – чтобы подробнее рассказать о нововведениях, которые предлагается внести в Основной закон страны.
Желающих подискутировать на важную тему больше, чем мест в зале. Многие присоединись к разговору по видеосвязи. Активную позицию заняли студенты торгово-экономического университета. Молодежь как никто понимает всю значимость события.
Месяц остается до референдума. Основной день голосования 27 февраля. Сделать свой выбор также можно досрочно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Простыми словами о будущем! В коллективах страны продолжаются обсуждения проекта новой Конституции. Такая встреча прошла сегодня в Белкоопсоюзе. На неё приехали...
|
Архив (Разное)