Эксперты обсудили проект новой Конституции с коллективом Белкоопсоюза

Источник материала: ОНТ

Простыми словами о будущем! В коллективах страны продолжаются обсуждения проекта новой Конституции.





Такая встреча прошла сегодня в Белкоопсоюзе. На неё приехали эксперты – чтобы подробнее рассказать о нововведениях, которые предлагается внести в Основной закон страны.

Желающих подискутировать на важную тему больше, чем мест в зале. Многие присоединись к разговору по видеосвязи. Активную позицию заняли студенты торгово-экономического университета. Молодежь как никто понимает всю значимость события.

Месяц остается до референдума. Основной день голосования 27 февраля. Сделать свой выбор также можно досрочно.

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