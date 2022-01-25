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Эксперты обсудили проект новой Конституции с коллективом Белкоопсоюза

25.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты обсудили проект новой Конституции с коллективом Белкоопсоюза

Простыми словами о будущем! В коллективах страны продолжаются обсуждения проекта новой Конституции.


Такая встреча прошла сегодня в Белкоопсоюзе.  На неё приехали эксперты – чтобы подробнее рассказать о нововведениях, которые предлагается внести в Основной закон страны.

Желающих подискутировать на важную тему больше, чем мест в зале. Многие присоединись к разговору по видеосвязи. Активную позицию заняли студенты торгово-экономического университета. Молодежь как никто понимает всю значимость события.

Месяц остается до референдума. Основной день голосования 27 февраля. Сделать свой выбор также можно досрочно.   

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Простыми словами о будущем! В коллективах страны продолжаются обсуждения проекта новой Конституции. Такая встреча прошла сегодня в Белкоопсоюзе.  На неё приехали...
 
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