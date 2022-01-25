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Григорий Рапота: я не помню случая, чтобы учения не подвергались критике со стороны представителей НАТО
Источник материала: ОНТ
Реакция НАТО на совместную белорусско-российскую проверку оборонного потенциала и следующие за ней учения «Союзная решимость» не вызывает удивления.
Наши совместные маневры всегда подвергаются нападкам западных партнеров. Об этом сегодня заявил экс-госсекретарь Союзного государства, член Комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Рапота.
Российские вооруженные силы продолжают прибывать в Беларусь для участия во внезапной военной проверке, кульминацией которой станет учение «Союзная решимость». Силы реагирования Союзного государства будут отрабатывать защиту союзных границ на южном операционном направлении – как в воздушном пространстве, так и на суше.
Всю информацию дали военным атташе, аккредитованным в Беларуси и России, в том числе представителям стран НАТО. Последние, в свою очередь, как всегда, выразили беспокойство.
Между тем североатлантический военный альянс продолжает наращивание вооруженного контингента на границе Союзного государства. Объясняя это возможным скорым вторжением России в Украину.
Как плацдарм, считают в НАТО, может быть использована и Беларусь. Только в последние дни США и Великобритания поставили в Киев большое количество вооружений, при этом поставки еще не окончены.
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Григорий Рапота: я не помню случая, чтобы учения не подвергались критике со стороны представителей НАТО
Реакция НАТО на совместную белорусско-российскую проверку оборонного потенциала и следующие за ней учения «Союзная решимость» не вызывает удивления. Наши...
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