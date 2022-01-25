Григорий Рапота: я не помню случая, чтобы учения не подвергались критике со стороны представителей НАТО

Источник материала: ОНТ

Реакция НАТО на совместную белорусско-российскую проверку оборонного потенциала и следующие за ней учения «Союзная решимость» не вызывает удивления.





Наши совместные маневры всегда подвергаются нападкам западных партнеров. Об этом сегодня заявил экс-госсекретарь Союзного государства, член Комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Рапота.

Российские вооруженные силы продолжают прибывать в Беларусь для участия во внезапной военной проверке, кульминацией которой станет учение «Союзная решимость». Силы реагирования Союзного государства будут отрабатывать защиту союзных границ на южном операционном направлении – как в воздушном пространстве, так и на суше.

Всю информацию дали военным атташе, аккредитованным в Беларуси и России, в том числе представителям стран НАТО. Последние, в свою очередь, как всегда, выразили беспокойство.

Григорий Рапота, член Комитета по международным делам Совета Федерации: «Насколько я помню, проводились и проводятся ежегодно учения такого рода. Один раз на территории России, другой – на территории Беларуси. Я не помню случая, чтобы это не подвергалось критике, сомнениям и нападкам со стороны наших, так сказать, соседей, со стороны представителей НАТО. Здесь та же ситуация, спекулировать можно сколько угодно, но существо вопроса в этом: есть региональная группировка, и нужно, чтобы в случае необходимости она сработала так, как сработала ОДКБ. Мы уже к этому привыкли, и вообще я сторонник того, чтобы поменьше обращать внимание на то, что говорят. Мы должны делать свое дело и знать, для чего мы это делаем».

Между тем североатлантический военный альянс продолжает наращивание вооруженного контингента на границе Союзного государства. Объясняя это возможным скорым вторжением России в Украину.

Как плацдарм, считают в НАТО, может быть использована и Беларусь. Только в последние дни США и Великобритания поставили в Киев большое количество вооружений, при этом поставки еще не окончены.

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