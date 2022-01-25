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Лукашенко о потоках беженцев: пока нет толпы, но просачиваются понемножку
Источник материала: ОНТ
Беженцы до сих пор пытаются попасть в страны Европейского союза через Беларусь, поэтому проблема миграции отнюдь не исчерпана. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания-совещания с Национальной академией наук Беларуси,
Фото: БЕЛТА
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Беженцы до сих пор пытаются попасть в страны Европейского союза через Беларусь, поэтому проблема миграции отнюдь не исчерпана. Об этом сообщил Президент Беларуси...
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