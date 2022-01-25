Лукашенко о потоках беженцев: пока нет толпы, но просачиваются понемножку

Источник материала: ОНТ

Беженцы до сих пор пытаются попасть в страны Европейского союза через Беларусь, поэтому проблема миграции отнюдь не исчерпана. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания-совещания с Национальной академией наук Беларуси, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram