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Лукашенко о потоках беженцев: пока нет толпы, но просачиваются понемножку

25.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о потоках беженцев: пока нет толпы, но просачиваются понемножку

Беженцы до сих пор пытаются попасть в страны Европейского союза через Беларусь, поэтому проблема миграции отнюдь не исчерпана. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания-совещания с Национальной академией наук Беларуси, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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Беженцы до сих пор пытаются попасть в страны Европейского союза через Беларусь, поэтому проблема миграции отнюдь не исчерпана. Об этом сообщил Президент Беларуси...
 
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