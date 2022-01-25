Прогноз погоды на 26 января: температура будет чуть выше средней

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни Атлантика продолжит править бал. Погода будет без резких перемен. В нашу страну продолжат поступать влажные, неустойчивые воздушные массы с северо-запада Европы. Температурный фон немного выше для этих чисел января.

26 января ночью и утром по юго-восточной половине, а к вечеру по западу ожидается влияние атмосферных фронтов с севера-запада Европы. Из-за чего небо продолжит хмуриться, временами переходя в снеговое состояние, большая вероятность туманов.

В среду облачно. Ночью и утром по юго-восточной половине, а во второй половине дня по западу пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Влажность до 90%, местами туман, видимость до полукилометра, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Температура утром от 0°C по юго-западу до -8°C по северу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках от 0°C по Брестской области до -8°C по Витебской.

К вечеру от 0°C по западу страны до -11°C по северо-востоку.

До конца рабочей недели Беларусь окажется под влиянием циклона. Двигаясь с Латвии на Смоленскую область, он принесет облачную погоду. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. Влажность до 90%. В отдельных районах туман, ухудшающий видимость до полукилометра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в четверг ночью -5…-12°C, по востоку при прояснениях до -15°C, по юго-западу страны теплее – 0…-4°C, днем от +2°C по западу до -4°C по востоку.

Подписывайтесь на нас в Telegram