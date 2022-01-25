|
Названа оптимальная суточная доза витаминов
Источник материала: ОНТ
Главный врач лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева
По словам специалиста, витамины – это жизненно необходимые организму органические соединения. Среди 13 основных витаминов – A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12. Большинство из них организм не синтезирует, поэтому они должны поступать с пищей.
Она добавила, что витамины необходимы в минимальных количествах. Например, взрослому человеку на килограмм веса каждый день рекомендуется употреблять 0,75 г белков. При весе 75 кг это чуть больше 56 г в сутки, отметила медик. Рекомендованная суточная доза витамина С – 90 мг, среди витаминов этот показатель самый высокий.
Витамины делятся на водорастворимые (группа В и С) и жирорастворимые (А, D, Е и К). Организм человека не запасает водорастворимые витамины в существенных количествах, их избыток выводит с мочой. А вот за концентрацией жирорастворимых витаминов, которые способны накапливаться в жировой ткани и печени выше нормы, нужно тщательно следить.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный врач лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева рассказала газете «Известия» о том, чем опасны гипо- и гипервитаминоз. По словам специалиста, витамины – это...
|
Архив (Разное)