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Названа оптимальная суточная доза витаминов

25.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа оптимальная суточная доза витаминов

Главный врач лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева рассказала газете «Известия» о том, чем опасны гипо- и гипервитаминоз.

По словам специалиста, витамины – это жизненно необходимые организму органические соединения. Среди 13 основных витаминов – A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12. Большинство из них организм не синтезирует, поэтому они должны поступать с пищей.

Она добавила, что витамины необходимы в минимальных количествах. Например, взрослому человеку на килограмм веса каждый день рекомендуется употреблять 0,75 г белков. При весе 75 кг это чуть больше 56 г в сутки, отметила медик. Рекомендованная суточная доза витамина С – 90 мг, среди витаминов этот показатель самый высокий.

Витамины делятся на водорастворимые (группа В и С) и жирорастворимые (А, D, Е и К). Организм человека не запасает водорастворимые витамины в существенных количествах, их избыток выводит с мочой. А вот за концентрацией жирорастворимых витаминов, которые способны накапливаться в жировой ткани и печени выше нормы, нужно тщательно следить.

Фото: pexels

 



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Главный врач лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева рассказала газете «Известия» о том, чем опасны гипо- и гипервитаминоз. По словам специалиста, витамины – это...
 
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