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Еще два футболиста покинули солигорский «Шахтёр»
Источник материала: ОНТ
Еще два футболиста покинули расположение чемпиона страны солигорского «Шахтёра».
По обоюдному согласию контракты расторгнуты с Игорем Стасевичем и голкипером Александром Гутором. Стасевич провел в Солигорске один сезон и помог клубу выиграть чемпионат страны и Суперкубок Беларуси. Но статистика не была впечатляющей три гола и четыре передачи в 32-х матчах. Гутор провел в «Шахтёре» два года, сыграл 62 матча в которых пропустил 44 мяча. Отметим, что вратарь одно время был капитаном команды. Где игроки продолжат карьеры пока не сообщается.
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Еще два футболиста покинули расположение чемпиона страны солигорского «Шахтёра». По обоюдному согласию контракты расторгнуты с Игорем Стасевичем и голкипером...
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