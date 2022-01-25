Еще два футболиста покинули солигорский «Шахтёр»

Источник материала: ОНТ

Еще два футболиста покинули расположение чемпиона страны солигорского «Шахтёра».

По обоюдному согласию контракты расторгнуты с Игорем Стасевичем и голкипером Александром Гутором. Стасевич провел в Солигорске один сезон и помог клубу выиграть чемпионат страны и Суперкубок Беларуси. Но статистика не была впечатляющей три гола и четыре передачи в 32-х матчах. Гутор провел в «Шахтёре» два года, сыграл 62 матча в которых пропустил 44 мяча. Отметим, что вратарь одно время был капитаном команды. Где игроки продолжат карьеры пока не сообщается.

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