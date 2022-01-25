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Проблемы с водой ждут жителей Минска уже на этой неделе: опубликован список адресов

25.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проблемы с водой ждут жителей Минска уже на этой неделе: опубликован список адресов

С 25 января у жителей столицы могут возникнуть сложности с водой из-под крана. Об этом предупредили в «Минскводоканале». Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В указанный период по разным адресам возможно как ухудшение качества воды и ослабление напора, так и вовсе отсутствие. Причина – проведение плановых работ. Чтобы узнать, не оказался ли ваш дом в перечне, советуем свериться со списком. 

 

С 21:00 31 января по 07:00 1 февраля

С 21:00 28 января по 07:00 29 января

С 23:00 27 января по 06:00 28 января

27 января с 09:00 по 16:00

С 21:00 26 января по 07:00 27 января

26 января с 09:30 по 11:30

С 09:00 26 января по 09:00 29 января

С 21:00 25 января по 07:00 26 января

С 09:30 25 января по 09:30 28 января

Фото: pixabay

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С 25 января у жителей столицы могут возникнуть сложности с водой из-под крана. Об этом предупредили в «Минскводоканале». Соответствующее сообщение размещено на...
 
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