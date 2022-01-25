КХЛ: стали известны подробности двух вариантов продолжения регулярного чемпионата

Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности двух вариантов продолжения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Первый это — доигровка оставшихся матчей, запланированных календарем после окончания Олимпиады, и определение мест в таблице по проценту набранных очков. В таком случае, клубы проведут еще по три матча. Второй — всем командам засчитываются 45 игр, сыгранных в «регулярке». А все остальные поединки и личная статистика хоккеистов, сыгранные командами после отметки в 45 матчей, аннулируются. Лига сообщит о своем решении до начала Олимпийских игр. Напомним, что минское «Динамо» сейчас находится на 8-м месте Западной конференции, набрав 54 очка после 47-ми матчей.

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