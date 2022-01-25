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Алексей Талай обсудил со школьниками и спортсменами изменения в Конституции

25.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Талай обсудил со школьниками и спортсменами изменения в Конституции

Большой резонанс в обсуждении Конституции. Изменения в Основной закон страны, который уже стал по-настоящему народным, со школьниками, спортсменами и общественностью Гродно сегодня обсудил член Конституционной комиссии и национальной Паралимпийской сборной Алексей Талай.

В школах Гродно он провел мотивационные тренинги. В спорткомплексе «Неман» пообщался с выдающимися спортсменами и тренерами. На каждой встрече с Алексеем Талаем – сотни человек. В основном представители молодого поколения. Как отмечает спикер, Конституция как раз и есть тот документ, который пишется для молодежи. Это своего рода послание будущим поколениям.

На встречах говорили также о роли Всебелорусского народного собрания, защищенности граждан, развитии социальной сферы. Как один из авторов поправок по сохранению памяти Великой Отечественной Войны - Алексей Талай рассказывал о важности исторического наследия в жизни каждой нации. Это фундамент, благодаря которому белорусский народ сможет продолжить свой путь. Встречи на Гродненщине продолжатся. 26 января Алексей Талай - в гостях у пограничников, а также ответит на вопросы военной прессы.  

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Теги: Гродно
 
 
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Большой резонанс в обсуждении Конституции. Изменения в Основной закон страны, который уже стал по-настоящему народным, со школьниками, спортсменами и...
 
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