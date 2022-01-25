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«Непотерянный Казахстан»: фильм ОНТ о том, что увидели журналисты вместе с белорусскими миротворцами в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Диверсия не рассматривается, хотя в нынешней ситуации в регионе – это не удивительно. Казахстану предстоит немало усилий, чтобы ликвидировать все бандформирования и террористические угрозы.
Союзники из стран ОДКБ вовремя пришли на помощь и оперативно сработали. Но причины мятежа и ряд внутренних проблем ещё нужно выяснить и извлечь из событий уроки.
Корреспонденты ОНТ готовят к эфиру фильм о том, что увидели в Казахстане вместе с белорусскими миротворцами, где несколько дней бесчинствовали банды. Фильм «Непотерянный Казахстан» смотрите 26 января после вечернего выпуска «Наших новостей».
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«Непотерянный Казахстан»: фильм ОНТ о том, что увидели журналисты вместе с белорусскими миротворцами в Казахстане
Диверсия не рассматривается, хотя в нынешней ситуации в регионе – это не удивительно. Казахстану предстоит немало усилий, чтобы ликвидировать все...
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