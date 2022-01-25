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«Непотерянный Казахстан»: фильм ОНТ о том, что увидели журналисты вместе с белорусскими миротворцами в Казахстане

25.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Непотерянный Казахстан»: фильм ОНТ о том, что увидели журналисты вместе с белорусскими миротворцами в Казахстане

Диверсия не рассматривается, хотя в нынешней ситуации в регионе – это не удивительно. Казахстану предстоит немало усилий, чтобы ликвидировать все бандформирования и террористические угрозы. 

Союзники из стран ОДКБ вовремя пришли на помощь и оперативно сработали. Но причины мятежа и ряд внутренних проблем ещё нужно выяснить и извлечь из событий уроки.

Корреспонденты ОНТ готовят к эфиру фильм о том, что увидели в Казахстане вместе с белорусскими миротворцами, где несколько дней бесчинствовали банды. Фильм «Непотерянный Казахстан» смотрите 26 января после вечернего выпуска «Наших новостей». 


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Теги: Новости
 
 
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Диверсия не рассматривается, хотя в нынешней ситуации в регионе – это не удивительно. Казахстану предстоит немало усилий, чтобы ликвидировать все...
 
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