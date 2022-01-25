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В Лунинецком районе легковушка врезалась в дерево, погиб пассажир

25.01.2022 20:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в ДТП один человек погиб и двое травмированы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает МВД Беларуси, передает БЕЛТА.

Сегодня около 17.10 в деревне Сосновка 20-летний водитель за рулем автомобиля Audi на закруглении дороги, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где врезался в придорожное дерево.

Водитель и 23-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении, с травмами госпитализированы. 37-летний пассажир скончался в больнице.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 17.10 в деревне Сосновка 20-летний водитель за рулем автомобиля Audi на закруглении дороги, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость...
 
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