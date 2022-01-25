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Андрей Савиных на сессии ПАСЕ в Страсбурге принял участие в специальных слушаниях: обсуждали в том числе и предстоящий референдум
Источник материала: ОНТ
Беларусь будет твёрдо и последовательно отстаивать свои позиции на международной арене, а любые реформы, в том числе связанные с изменением главных законов, проводить исключительно в интересах своих граждан. Об этом в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил глава Комиссии по международным делам белорусского парламента Андрей Савиных. Сегодня он принял участие в специальных слушаниях, посвящённых, в том числе и предстоящему референдуму. От здания Совета Европы в Страсбурге на связь со студией выходит корреспондент ОНТ Руслан Поддубский.
Свою первую сессию в 2022 году, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, проводит, как и многие европейские структуры в достаточно стеснённых ковидной ситуацией обстоятельствах, в Страсбург добрались не все делегации, полностью исключено физическое присутствие журналистов, которым предложено следить за работой ПАСЕ онлайн, внутри маски и ковид-паспорта и тем не менее повестка у парламентариев как всегда насыщенная. Накануне делегаты ПАСЕ избрали нового председателя. Место бельгийца Рика Дамса на ближайший год занял нидерландский сенатор Тини Кокс, которого уже поспешили назвать пророссийским политиком, очевидно, за его последовательную поддержку возвращения российской делегации в ПАСЕ после лишения её права голоса. Впрочем, публично новый председатель заявил, что будет работать над достижение главной цели этой парламентской структуры – мониторинг соблюдения прав на европейском континенте.
Среди текущих тем - удар пандемии, роль медиа в кризисных ситуациях, пакт ЕС о миграции и прав человека на убежище, дебаты на тему роли самого Совета Европы в условиях растущих вызовов. Конечно, на фоне эскалации напряжённости в Восточной Европе другие региональные темы не так заметны, но в плотном графике работы Комитета по политическим делам нашлось место и для белорусского вопроса, а именно слушания по предстоящей конституционной реформе. Для обмена информацией в Страсбург пригласили известного белорусского дипломата, а ныне главу Комитета по международным делам белорусского парламента Андрея Савиных, который назвал дискуссию полезной и открытой, несмотря на то, что состоялась она за закрытыми дверями.
Инициатива провести слушания по теме предстоящей конституционной реформы принадлежит финскому депутату, члену ПАСЕ Киммо Кильюнену, который является докладчиком по многим демократическим процессам в Беларуси и занимает достаточно сбалансированную позицию – работает без обвинений и ультиматумов.
Я лишь хочу напомнить, что Беларусь не является членом парламентской делегации Совета Европы. Процесс вступления длится с 1997 года и одним из камней преткновения является наличие в белорусском Уголовном кодексе исключительной меры наказания. Разговоры о вступлении в ПАСЕ то утихают, то продолжаются, в любом случае пока все рекомендации из Страсбурга в Минске могут воспринимать лишь как советы и рекомендации.
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Андрей Савиных на сессии ПАСЕ в Страсбурге принял участие в специальных слушаниях: обсуждали в том числе и предстоящий референдум
Беларусь будет твёрдо и последовательно отстаивать свои позиции на международной арене, а любые реформы, в том числе связанные с изменением главных законов,...
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