Отчет ICAO о посадке борта Ryanair в минском аэропорту: кому была выгодна посадка и кто пытался спасти Протасевича? Смотрите 26 января в рубрике «Будет дополнено»!

Источник материала: ОНТ

После отчёта ICAO, в котором прямо говорится о непричастности белорусских властей к посадке борта Ryanair в минском аэропорту, беглые так и не придумали новую стратегию. Ведь причины, по которым против нас вводились санкции, оказались ложными, и сейчас уже всем очевидно, что самолёт – это лишь повод для давления.

Но дальше будет ещё интереснее. Эксклюзив на ОНТ! Кто из окружения Тихановской подставил Романа Протасевича и фактически слил его? Новое расследование Игоря Тура касается той самой посадки самолёта Ryanair в минском аэропорту. Кому было выгодна «посадка»? Об этом детально расскажем 26 января в рубрике «Будет дополнено» в вечернем выпуске новостей.

Сам Протасевич в интервью Марату Маркову уже называл одну фамилию – к его «сливу» может быть причастен Даниил Богданович, глава «Чёрной книги Беларуси» и псевдоагентства «Инфопойнт». С ним у Романа был личный конфликт. Но, как оказалось, подставили Протасевича коллективно – его бывшие коллеги по экстремистским ресурсам, Сазанович, Рудик, Мотолько и другие. А первую скрипку в сливе играл советник Тихановской Франок Вечёрко и большой друг литовских спецслужб – именно он был инициатором предательства, и на нём лежала функция убаюкивания Романа, пока за его спиной проворачивалась афера.

На следующий день после этого разговора Романа задержали. Как и почему весной 21-го у Протасевича рейдерски отжимали телеграм-каналы? О чём говорили Протасевич и Вечёрко за сутки до вылета самолёта Ryanair? И кто до последнего пытался предупредить Романа о предательстве и спасти его? Скриншоты личных переписок и аудиосообщения – 26 января вечером в «Наших новостях». Рубрика «Будет дополнено».

Подписывайтесь на нас в Telegram