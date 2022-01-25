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Курс российского рубля опустился до минимума. Кому выгодно поддерживать слухи о подготовке вторжения в Украину?
Источник материала: ОНТ
Вся эта ситуация приводит в геополитический шок российский фондовый рынок. Из-за распространяемой Западом информации об угрозе войны с Украиной, курс рубля опустился до минимума, которого не видели более полутора лет, обесцениваются акции ведущих компаний. Россия уже потеряла более 150 млрд долларов. Аналитики называют это попыткой нового передела рынка. Кому выгодно поддерживать слухи о подготовке вторжения в Украину?
Российский рубль, похоже, принимает первый удар из-за до сих пор не состоявшегося, но обсуждаемого со всех сторон в стиле «Волки! Волки!» нападения Москвы на Украину. По отношению к доллару он всего за сутки потерял почти 2% своей цены, и эксперты предрекают дальнейшее падение курса. При том что сейчас, он не имеет ничего общего с реальной стоимостью валют. Мировые биржи, с учетом геополитической напряженности, стали вести торги, опираясь на газетные заголовки и громкие заявления политиков.
В этом смысле, обрушительное давление на российскую валюту оказало сообщение НАТО о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу из-за угрозы агрессии в отношении Украины. Военная техника и дополнительные подразделения, заявили в альянсе, будут направлены в Болгарию, Румынию и Литву. Дополнительно Госдеп США предостерег своих граждан от поездок в Россию, мол, не безопасно. Основной же пункт в минусе цены рубля - намерения американцев, Великобритании, Австралии и некоторые других стран эвакуировать семьи сотрудников своих посольств из Киева. Тезис «Завтра точно война» активно навязывается, в том числе, и инвесторам.
Рынок, основываясь на таких громогласных заявлениях западных политиков, отреагировал, как это всегда бывает, бегством. Январь 2022-го уже стал худшим для российских фондовых рынков более чем за 10 лет. Акции крупнейших компаний упали и поэтому ушли в распродажу. «Сбербанк», например, подешевел почти на 6%, «Газпром» – на 7,5%. От реальной стоимости активов, уверены аналитики, все это очень далеко.
На фоне падения рынка, чтобы ослабить давление на курс рубля Центральный банк России объявил о приостановке покупки валюты на неопределенный срок. Также аналитики не исключают, что Центробанк может пойти и на экстренные меры. Например, ввести контроль за движением капитала и комиссий для нерезидентов.
Из-за сохраняющегося высокого градуса геополитических пикировок, считают аналитики, курс доллара по отношению к рублю все еще будет расти, трейдеры продолжат сбрасывать дешевеющие акции российских компаний. А, ведь, для прекращения распродаж в данном случае, это тоже закон рынка, всего лишь нужны сигналы о выводе ситуации из-под цвета хаки. Москва, даже набив оскомину, не устает повторять, что нападать на Украину не входит в ее планы. Пока у рубля в качестве поддержки остается дорогая нефть, и ожидаемые ответы от Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности. На фоне и одного и другого, вероятно, и станет понятно, в какой степени валюта России сейчас недооценена.
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Курс российского рубля опустился до минимума. Кому выгодно поддерживать слухи о подготовке вторжения в Украину?
Вся эта ситуация приводит в геополитический шок российский фондовый рынок. Из-за распространяемой Западом информации об угрозе войны с Украиной, курс рубля...
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