Лукашенко встретился с учеными: вручение госпремий и «большой разговор». Какие задачи поставлены перед академиками?

Источник материала: ОНТ

Наука как один из факторов национальной безопасности страны. Сегодня Президент встретился с учёными в преддверие их профессионального праздника. В этом году повод торжественный вдвойне: академическая наука отмечает столетие. Александр Лукашенко вручил государственные премии и дипломы академика и члена-корреспондента Национальной академии наук. Но не только. Получился большой разговор по сути. Президент не только поставил задачи перед учёными – а государство всегда ждёт от них большего, но и объяснил особенности государственной политики – и внутренней, и внешней. И здесь, пожалуй, самый важный акцент: сколько бы ни ходило вокруг разговоров о неизбежности войны, Беларусь не намерена воевать. Но Александр Лукашенко убеждён: нужно извлекать уроки из прошлого. Так чему оно учит? И причём здесь учёные?

Весь цвет белорусской науки в одном месте. Учёные мужи и дамы. Чаще они по своим лабораториям, так что при встрече всегда есть, что обсудить. Им ведь бывает так сложно вкратце рассказать об открытии. И пусть выставка научных достижений, скорее, для наглядности, Президент не пройдёт мимо. И здесь легко понять: наука повсюду – и в хранении органов для пересадки, и в производстве лыж.

А если серьёзно, к учёным Александр Лукашенко никогда не относился формально. И как бы пафосно ни звучало, это он в своё время принял решение сохранить Академию наук. В 90-е там работали за идею, а не за деньги. Голый энтузиазм на голодный желудок врачи принимать не советуют.

За почти три десятилетия белорусская наука отметилась достижениям в космосе и машиностроении (технику made in Belarus знают во всём мире), энергетике и точном земледелии (к слову, экспорт продуктов питания принёс стране небывалые семь миллиардов долларов), а медицина! Новые лекарства и методики позволяют жить при заболеваниях, которые раньше были фатальны. И пандемия, конечно, подбросила работы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мне нравится ваша решительность. Вакцина – я думал, испугаетесь. Нам нужна мощная наука и производство вакцины».

Но всем ли в радость эти успехи? Президент убеждён: западных конкурентов они только раздражают! Но, с другой стороны, если плюют в спину, значит, ты впереди?

Вообще, оценить вклад науки в ВВП непросто. Это ведь разработки, скажем, в машиностроении осязаемы, а гуманитарные науки? Их не потрогать и не продать, но вклад в развитие человеческого потенциала неоценим. И всё же – чем вложенный рубль отзовётся?

Президент всегда за связь науки и производства. И что важно – не только в Минске и крупных городах. Он просит уделять больше внимания регионам – и там ведь живут люди. А ещё быть чуткими по отношению к молодым талантам. Ведь яблоко не падало на голову Ньютона, оно упало рядом, а самого Ньютона ещё нужно было взрастить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы многом вы формируете мировоззрение нации. Сегодня страна на важном историческом этапе. Мы вносим изменения в Конституцию»..

С учёными Александр Лукашенко предельно откровенен. Он будто увидит тревогу в чьих-то глазах. Да, о войне в последнее время говорят больше, чем о мире. Но это не значит, что Беларусь намерена воевать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Много разговоров о том, что война неизбежна. Никакой войнушки мы не хотим, но вы знаете историю».

Беларусь притягательна для чужих геополитических амбиций. А учёные и их успехи – один из факторов национальной безопасности страны. Президент рассматривает это так – ни больше ни меньше.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В этом жутком мире, когда в одиночку практически невозможно не то что выстоять – вопросы не решишь в одиночку. Только вместе, в союзе и так далее. Нам надо выстоять. Время выбрало нас. И нам надо удержать ту государственность и то государство, которое мы слепили из того, что было. И как умели».

Вот почему мероприятие, которое задумывалось как церемония награждения, по поручению Александра Лукашенко, переформатировали в совещание. Ему ведь важно посоветоваться, услышать, наметить. И главное – без формализма. И вот пример. В Год исторической памяти так важно объяснить, чего никак нельзя забывать, но как сделать это доступно? Не отчётов ради! Ведь год пройдёт быстро, а память можно утратить навсегда.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Дойти надо до агрогородков. Тогда пройдут тысячи мероприятий. Неформально. Формализм во вред. Следом должна идти родная мова. Нельзя забывать. Если не будем знать белорусского языка, мы не белорусы».

И тут, конечно, важно найти золотую середину. Белорусский не сможет (да и не надо) вытеснить русский, а знание родного языка не должно иметь ничего общего с национализмом – в этом Президент убеждён. Да и не должен быть язык знаменем в чьих-то руках. И как донести это до молодёжи? Вот молодые учёные – другое дело. Государство как может поддерживает их мотивацию: гранты, конкурсы. Но Президент не забудет спросить о земном: а как с жильём? Ведь о высоком лучше думается, когда есть крыша над головой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Участок найдём – это не проблема. Дом этот поможем построить. Если что-то нужно помочь – обращайтесь».

Говорят, каждый год в Академию приходят порядка 300-т молодых учёных и уходить не собираются. Но как быть с кадрами в одной из самых востребованных отраслей – медицине. Александр Лукашенко публично о том, о чём другие боятся спросить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Медиков готовим крепких – это факт, но есть мнение, что лучшие убежали – это правда?»

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета: «Надеюсь, что это не так критично, все РНПЦ и больницы обеспечены ресурсом, врачами, средним медицинским персоналом.

Эта встреча, как дорога с двусторонним движениям. Чаяния учёных (хоть просьб и не звучало) с одной стороны, и разговор на злобу дня, с другой. Так что, да, и тема санкций тоже звучала.

Вообще, «Беларуськалий» – яркий пример: не будь связи науки и производства, и на рудниках уже давно нечего было бы добывать. И таких предприятий – сотни по всей стране. Они долго будут говорить, в том числе, и о вопросах узкоспециализированных, но чем бы ни был занят светлый ум учёного – ядерной физикой или литературой, Александр Лукашенко просит одного…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нужны прорывные технологии. Найдём, как поддержать людей, кот этим будут заниматься. Это обеспечит выживаемость. А может, и прогресс».

И то, ради чего, собственно, собирались. Президент награждает лауреатов государственных премий за 2020 год. Пришлось подождать, но они скажут: эти секунды стоили того. «Беларуськалий» вместе с Солигорским институтом проблем ресурсосбережения разработали технологию, которая позволяет извлекать из недр больше 80% калийных солей. Такого уровня не достигли ни на одном руднике в мире. А врачи научно-практического центра онкологии и радиологии внедрили восемь десятков методов диагностики и лечения рака у взрослых и детей. Впрочем, число спасённых скажет куда больше, чем количество патентов.

Госпремией отмечен и скульптор, трудами которого через «Врата памяти» проходит каждый приезжающий в Тростенец на место бывшего концлагеря. И ещё несколько десятков новых академиков и членов-корреспондентов. К этому статусу учёный идёт едва ли не всю жизнь. И хоть звание академика – это навсегда, им завтра снова придётся прийти на работу, включить компьютер и создать новый документ, ведь науке побеждать учатся всю жизнь.

Фото: БЕЛТА

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