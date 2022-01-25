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НАТО не будет размещать войска в Украине
Источник материала: ОНТ
НАТО не будет размещать на украинской земле войска. Об этом
Вместе с тем он отметил, что в организации не готовы предлагать компромисс с Россией, исходя из фундаментальных принципов.
Представитель НАТО подчеркнул, что альянс готов обсуждать вопросы безопасности Евросоюза, такие как контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и иные.
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НАТО не будет размещать на украинской земле войска. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Вместе с тем он...
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