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НАТО не будет размещать войска в Украине

25.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НАТО не будет размещать войска в Украине

НАТО не будет размещать на украинской земле войска. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Вместе с тем он отметил, что в организации не готовы предлагать компромисс с Россией, исходя из фундаментальных принципов.

Представитель НАТО подчеркнул, что альянс готов обсуждать вопросы безопасности Евросоюза, такие как контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и иные.


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НАТО не будет размещать на украинской земле войска. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Вместе с тем он...
 
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