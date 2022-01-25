В Москве появится магазин с мерчем от Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Магазин, в котором будет продаваться мерч от Первого, собираются открыть при белорусском посольстве в Москве. Об этом сообщила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, пишет MIRBY.

Представитель организации отметила, что россияне очень заинтересованы в покупке такой продукции.

По ее словам, сейчас отрабатывается ассортимент, уместный для весенне-летнего периода. Помимо маек, концерн собирается предоставить на продажу кепки, облегченные батники без капюшонов, рассматривается вариант продажи сумок и других товаров.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого» (архив)

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