|
В Москве появится магазин с мерчем от Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Магазин, в котором будет продаваться мерч от Первого, собираются открыть при белорусском посольстве в Москве. Об этом сообщила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина,
Представитель организации отметила, что россияне очень заинтересованы в покупке такой продукции.
По ее словам, сейчас отрабатывается ассортимент, уместный для весенне-летнего периода. Помимо маек, концерн собирается предоставить на продажу кепки, облегченные батники без капюшонов, рассматривается вариант продажи сумок и других товаров.
Фото: Telegram-канал «Пул Первого» (архив)
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин, в котором будет продаваться мерч от Первого, собираются открыть при белорусском посольстве в Москве. Об этом сообщила председатель концерна «Беллегпром»...
|
Архив (Разное)