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Из-за отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В результате отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске после шести вечера 25 января. Об этом
В частности, после шести вечера на улицах Алибегова и Железнодорожная в обоих направлениях остановились троллейбусы на маршрутах №25, 31, 32, 36, 47 и 64.
Также со сложностями столкнулись пассажиры троллейбусных маршрутов № 37, 41 и 61 – их маршрут временно был скорректирован.
По состоянию на 19.18 движение на всех маршрутах было возобновлено.
Фото: БЕЛТА
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В результате отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске после шести вечера 25 января. Об этом сообщает «Минсктранс». В частности, после...
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