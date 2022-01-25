Из-за отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В результате отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске после шести вечера 25 января. Об этом сообщает «Минсктранс».

В частности, после шести вечера на улицах Алибегова и Железнодорожная в обоих направлениях остановились троллейбусы на маршрутах №25, 31, 32, 36, 47 и 64.

Также со сложностями столкнулись пассажиры троллейбусных маршрутов № 37, 41 и 61 – их маршрут временно был скорректирован.

По состоянию на 19.18 движение на всех маршрутах было возобновлено.

Фото: БЕЛТА

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