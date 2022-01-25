﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске

25.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Из-за отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

В результате отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске после шести вечера 25 января. Об этом сообщает «Минсктранс».

В частности, после шести вечера на улицах Алибегова и Железнодорожная в обоих направлениях остановились троллейбусы на маршрутах №25, 31, 32, 36, 47 и 64.

Также со сложностями столкнулись пассажиры троллейбусных маршрутов № 37, 41 и 61 – их маршрут временно был скорректирован.

По состоянию на 19.18 движение на всех маршрутах было возобновлено.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате отключения напряжения остановились некоторые троллейбусы в Минске после шести вечера 25 января. Об этом сообщает «Минсктранс». В частности, после...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинецком районе легковушка врезалась в дерево, погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by