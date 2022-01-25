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На пр.Дзержинского в Минске из-за повреждения контактной сети останавливались троллейбусы

25.01.2022 21:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Дзержинского в Минске из-за повреждения контактной сети останавливались троллейбусы. Возле станции метро "Петровщина" искрились троллейбусные провода, сообщает БЕЛТА.

По словам директора филиала службы энергохозяйства "Минсктранс" Виктора Доморада, техническая неполадка произошла из-за пробоя изоляции на спецчастях контактной сети. "Произошло короткое замыкание. Это следствие оседания паров соли из-за обильного посыпания проезжей части антигололедным реагентом", - подчеркнул он.

Как отметили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МЧС, на место происшествия выезжала бригада спасателей, однако их помощь не потребовалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам директора филиала службы энергохозяйства "Минсктранс" Виктора Доморада, техническая неполадка произошла из-за пробоя изоляции на спецчастях контактной...
 
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