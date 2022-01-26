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Рыбак из Норвегии выложил свой «обычный день на работе» и обрел бешеную популярность (ВИДЕО)

26.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рыбак из Норвегии выложил свой «обычный день на работе» и обрел бешеную популярность (ВИДЕО)

В интернете быстро набрало популярность видео, которое шокировало даже самых привычных к странным сюжетам интернет-пользователей.

Американец Бенджамин Бакк выложил в TikTok видеокадры, которые позволяют наблюдать за тем, что происходит внутри рыболовецкого судна в обычный рабочий день. Оказывается, даже пройтись по прямой порой бывает затруднительно. Судно настолько раскачивает, что даже твердо стоящий на ногах мужчина легко падает и скользит по полу в разные стороны. Вместе с тем рыбак отмечает, что любит свою работу и не представляет себя без нее.

Ролик просмотрели 54 млн раз, лайки под ним поставили более семи миллионов пользователей соцсети.

«Тебе следовало бы сниматься в фильме под названием "Скользящий рыбак"», «Когда бахнул Балтики 9 на голодный желудок», «Вот поэтому у Капитана Джека Воробья была такая походка», «Когда говоришь маме, что ты не пьяный», «А предметы на столе приклеены я так понимаю», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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В интернете быстро набрало популярность видео, которое шокировало даже самых привычных к странным сюжетам интернет-пользователей. Американец Бенджамин Бакк...
 
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