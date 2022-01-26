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Элтон Джон заразился COVID-19 и отменил ближайшие концерты
Источник материала: ОНТ
Известный певец Элтон Джон заразился COVID-19 и в связи с этим переносит ближайшие концерты в США. Об этом сообщил сам исполнитель в истории своей страницы
Элтон Джон также отметил, что вакцинирован и сделал бустерную прививку. Он болеет в легкой форме.
Так как чувствует себя певец хорошо, он планирует, что новый концерт состоится уже в ближайшие выходные.
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Известный певец Элтон Джон заразился COVID-19 и в связи с этим переносит ближайшие концерты в США. Об этом сообщил сам исполнитель в истории своей страницы Instagram. «Я...
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