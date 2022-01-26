Элтон Джон заразился COVID-19 и отменил ближайшие концерты

Источник материала: ОНТ

Известный певец Элтон Джон заразился COVID-19 и в связи с этим переносит ближайшие концерты в США. Об этом сообщил сам исполнитель в истории своей страницы Instagram .

«Я заразился COVID-19 и потому должен перенести мои выступления в Далласе. Если у вас билеты, с вами очень скоро свяжутся и сообщат новые даты. Перенос концертов всегда вызывает огромное разочарование, я приношу извинения всем, кому это доставило неудобства, но я хочу обезопасить себя и свою команду», – рассказал 74-летний певец.

Элтон Джон также отметил, что вакцинирован и сделал бустерную прививку. Он болеет в легкой форме.

Так как чувствует себя певец хорошо, он планирует, что новый концерт состоится уже в ближайшие выходные.

Фото: depositphotos.com

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