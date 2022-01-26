Сборная Испании стала вторым полуфиналистом ЧЕ по гандболу

Источник материала: ОНТ

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы по гандболу.

Сегодня подопечные Хорди Риберы одержали очередную непростую победу над поляками. Отметим, что испанцы весь матч уверенно вели в счёте, но в конце встречи позволили соперникам вплотную подобраться на расстояние одного мяча. При счете 28:27 в пользу Испании поляки атаковали за полминуты до сирены. Но свою команду дважды спас голкипер Родриго Корралес. Встреча так и завершилась – 28:27. Сборная Испании стала вторым полуфиналистом Евро-2022. Ранее путевку в 1/2 получила команда Дании.

Подписывайтесь на нас в Telegram