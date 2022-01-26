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Сборная Испании стала вторым полуфиналистом ЧЕ по гандболу
Источник материала: ОНТ
Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы по гандболу.
Сегодня подопечные Хорди Риберы одержали очередную непростую победу над поляками. Отметим, что испанцы весь матч уверенно вели в счёте, но в конце встречи позволили соперникам вплотную подобраться на расстояние одного мяча. При счете 28:27 в пользу Испании поляки атаковали за полминуты до сирены. Но свою команду дважды спас голкипер Родриго Корралес. Встреча так и завершилась – 28:27. Сборная Испании стала вторым полуфиналистом Евро-2022. Ранее путевку в 1/2 получила команда Дании.
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Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы по гандболу. Сегодня подопечные Хорди Риберы одержали очередную непростую победу над поляками....
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