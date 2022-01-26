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Сборная Испании стала вторым полуфиналистом ЧЕ по гандболу

26.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом ЧЕ по гандболу

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы по гандболу.

Сегодня подопечные Хорди Риберы одержали очередную непростую победу над поляками. Отметим, что испанцы весь матч уверенно вели в счёте, но в конце встречи позволили соперникам вплотную подобраться на расстояние одного мяча. При счете 28:27 в пользу Испании поляки атаковали за полминуты до сирены. Но свою команду дважды спас голкипер Родриго Корралес. Встреча так и завершилась – 28:27. Сборная Испании стала вторым полуфиналистом Евро-2022. Ранее путевку в 1/2 получила команда Дании.  

 

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Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы по гандболу. Сегодня подопечные Хорди Риберы одержали очередную непростую победу над поляками....
 
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