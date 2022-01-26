Серьезное ДТП в Лунинецком районе: машина съехала в кювет и врезалась в дерево, есть погибший

Источник материала: ОНТ

В результате аварии в Лунинецком районе погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в МВД.

Трагедия произошла 25 января в районе пяти часов вечера рядом с деревней Сосновка. Согласно предварительным данным, сидевший за рулем «Ауди» 20-летний мужчина на закруглении дороги выбрал небезопасную скорость, отчего потерял управление. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии автомобиль получил сильные механические повреждения.

В результате ДТП погиб 37-летний пассажир легковушки. Водителя и 23-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.





Фото: МВД

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