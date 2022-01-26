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100-летие выдающегося литературоведа Степана Александровича отмечает Беларусь. В его честь – выставка фото и документов из семейного архива!
Источник материала: ОНТ
На многое пролил он свет. Страна отмечает столетие выдающегося литературоведа, критика и публициста, заслуженного деятеля культуры БССР Степана Хусейновича Александровича. Тот случай, когда отчество, действительно, – второй код судьбы. В честь доктора филологических наук, профессора-эрудита XX века в Минске – выставка фотографий и документов из семейного архива. Их ещё изучат.
Биография Александровича без «белых пятен». Сам написал, как жил-был. Сын копыльских татар. Тех, что, сохраняя самобытность, и сегодня называют родным языком белорусский. Отсюда стали дорогими его сердцу строки: «Я не самотны, я кнігу маю».
Среди общих знакомых уже в 60-х оказалась медсестра Коцаревская. Она была рядом с поэтом в мае 1917-го. О чём поведала под запись – летописец рассказал в статье. «Ля сіняй бухты» – такие тексты не могут пылится на полках. Его книги – настольные для белорусов.
И воспоминания, и улыбки друзей (особенно был близок с Шамякиным) литературовед заносил в общие тетради. Сколько их? Скромная часть на выставке. Даже мелочи хранил: билет в Прагу – значит, «разыскивал» Скорину. Во Львове «искал» Тётку.
Советуют вчитываться в экспонаты. Лучше, чем Александрович, и не скажешь. «Жыццё – гэта няходжаная нікім сцежка праз густы дрымучы лес, дзе на кожным кроку завалы…» Белорусам ещё предстоит осознать значение этой фигуры. Человек, который расставил классиков по своим местам.
Биографии поколения Алексанровича – страницы, опалённые войной. Фронтовик. Мог погибнуть в бою, в плену. Сын копыльских татар выжил, чтобы пролить свет на героев вне времени, рассказать популярно о Купале и всей новой белорусской литературе.
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100-летие выдающегося литературоведа Степана Александровича отмечает Беларусь. В его честь – выставка фото и документов из семейного архива!
На многое пролил он свет. Страна отмечает столетие выдающегося литературоведа, критика и публициста, заслуженного деятеля культуры БССР Степана Хусейновича...
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