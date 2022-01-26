100-летие выдающегося литературоведа Степана Александровича отмечает Беларусь. В его честь – выставка фото и документов из семейного архива!

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На многое пролил он свет. Страна отмечает столетие выдающегося литературоведа, критика и публициста, заслуженного деятеля культуры БССР Степана Хусейновича Александровича. Тот случай, когда отчество, действительно, – второй код судьбы. В честь доктора филологических наук, профессора-эрудита XX века в Минске – выставка фотографий и документов из семейного архива. Их ещё изучат.





Биография Александровича без «белых пятен». Сам написал, как жил-был. Сын копыльских татар. Тех, что, сохраняя самобытность, и сегодня называют родным языком белорусский. Отсюда стали дорогими его сердцу строки: «Я не самотны, я кнігу маю».

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича: «Сцяпан Александровіч быў тым чалавекам, які новы подых прынёс у багдановічазнаўства. З’ездзіў у тыя мясціны, дзе жыў паэт. І, вельмі важна, сустрэўся з тымі людзьмі, якія ведалі Максіма Багдановіча асабіста. Гэта дазволіла адкрыць, знайсці унікальныя звесткі, праліць святло на апошнія дні жыцця Максіма Багдановіча ўжо ў Ялце».

Среди общих знакомых уже в 60-х оказалась медсестра Коцаревская. Она была рядом с поэтом в мае 1917-го. О чём поведала под запись – летописец рассказал в статье. «Ля сіняй бухты» – такие тексты не могут пылится на полках. Его книги – настольные для белорусов.

Ирина Мышковец, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «Мы ведаем, што Якуб Колас і Максім Багдановіч не сустрэліся. Так склалася. Але ў творчасці Якуба Коласа прысутнічае Максім. І Сцяпан Александровіч узгадвае пра той выпадак, што калі Колас размаўляў з Гартным, то распавядаў пра “Вянок”, які захоўваўся ў яго. Нажаль, згарэў у час вайны».

И воспоминания, и улыбки друзей (особенно был близок с Шамякиным) литературовед заносил в общие тетради. Сколько их? Скромная часть на выставке. Даже мелочи хранил: билет в Прагу – значит, «разыскивал» Скорину. Во Львове «искал» Тётку.

Советуют вчитываться в экспонаты. Лучше, чем Александрович, и не скажешь. «Жыццё – гэта няходжаная нікім сцежка праз густы дрымучы лес, дзе на кожным кроку завалы…» Белорусам ещё предстоит осознать значение этой фигуры. Человек, который расставил классиков по своим местам.

Биографии поколения Алексанровича – страницы, опалённые войной. Фронтовик. Мог погибнуть в бою, в плену. Сын копыльских татар выжил, чтобы пролить свет на героев вне времени, рассказать популярно о Купале и всей новой белорусской литературе.

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