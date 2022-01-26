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Через белорусско-польскую границу пытались незаконно провезти 300 флаконов французских духов

26.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Через белорусско-польскую границу пытались незаконно провезти 300 флаконов французских духов

На границе пресекли попытку нелегального ввоза с территории Польши 300 флаконов французских духов. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.

Таможенникам для проверки были предъявлены документы на французскую парфюмерию. Работники таможни заметили, что в документах не было ничего указано о 300 флаконах туалетной воды.


В общей сложности стоимость незарегистрированного товара составила свыше 26 тыс. бел. рублей. По данному факту таможня начала административный процесс. Нарушителям грозит штраф – до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

Фото: скриншот из видео

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На границе пресекли попытку нелегального ввоза с территории Польши 300 флаконов французских духов. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне....
 
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