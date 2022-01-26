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Татьянин день: как отмечают праздник студенты? Всё о Татьянах!
Источник материала: ОНТ
Праздник, который объединил духовное и светское. Сегодня Татьянин день, или День студента. Для молодёжи – праздник неофициальный, но любимый. Традиционно в этот день проходят различные развлекательные программы. Также дата знаменует окончание зимней сессии. Всё о Татьянах.
Провести лекции, подписать зачетки, выслушать студентов. Татьяна Гернович – доцент кафедры исторического факультета БГУ. Каждый день расписан по часам. Сегодня по плану – поздравления. С именем в жизни Татьяны связано многое. Главное – память о любимой бабушке.
Татьяна, прославившая имя на весь мир, жила в 3 веке н.э. Она пожертвовала собственной жизнью ради веры. А вот студенческим этот праздник стал намного позже. В 1755 году императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета. Так Великомученица Татьяна стала покровительницей всех студентов.
Письмо к Онегину Татьяна Посох помнит наизусть со школьных лет. Уже тогда она решила – как героиня любимого романа, будет писать, но не только стихи. Татьяна – будущий журналист, впереди – 2 курса университета. Зимняя сессия прошла «на отлично». Студентка не сомневается, что в учебе ей помогает имя.
Встретить Татьяну в советские годы – обычное дело. Сегодня это имя становится чуть ли не раритетным. Все чаще встречаются Авроры, Сони и Евы.
С этим днем связано немало народных примет. Считалось, к примеру, что если солнце встанет рано, то и птицы прилетят весной пораньше. Морозно – можно ждать хорошего урожая, а если снег пойдёт – лето будет дождливым. Судя по погоде – в этом году стоит ждать только приятных сюрпризов.
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Праздник, который объединил духовное и светское. Сегодня Татьянин день, или День студента. Для молодёжи – праздник неофициальный, но любимый. Традиционно в этот...
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