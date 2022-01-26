Как получить в банке полмиллиона BYN? Обзор кредитов на максимальные суммы

Самая большая сумма, которую банки готовы одолжить на потребительские нужды – до полмиллиона рублей. Такой кредит доступен в БТА Банке, причем, в двух вариантах: «Гарантированный кредит» и потребительский кредит «Ультра Лайт». Хотя в первом случае не все так просто – максимальная сумма кредита не более 90% от суммы, которую клиент разместил на депозите в этом же банке.
Рассказываем, на каких условиях банки готовы выдать в кредит большие деньги.
Отметим, все перечисленные ниже продукты оформляют только гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство, заемщикам обязательно работать на последнем месте не менее 3 месяцев, иногда больше. Сумма кредита везде определяется индивидуально, мы указываем максимально возможную. Ставки по кредиту бывают фиксированными или плавающими (привязанными к ставке рефинансирования или ставке по кредитам овернайт).
Это еще одна возможность одолжить довольно большую сумму денег, если удастся соответствовать требованиям банка.
Параметры кредита:
максимальная сумма – 100 000 руб.;
максимальный срок погашения – 5 лет;
ставка плавающая – 24,9% (СР +15,65%);
обеспечение – неустойка, поручительство не нужно;
Ограничение по возрасту от 21 года до 68 лет, женщинам до 63 лет. Кредит оформляется по паспорту. Справку о доходах клиент предоставляет по желанию, а в условиях кредита сказано, что сумма зависит от кредитного рейтинга клиента. Но неужели и на на максимальную сумму можно получить кредит без справки?
– Ориентировочно при кредитовании на 5 лет на сумму 100 000 руб. чистый ежемесячный доход должен составлять не менее 9500 руб., – сообщили нам в службе поддержки банка.