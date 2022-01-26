Как получить в банке полмиллиона BYN? Обзор кредитов на максимальные суммы

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Самая большая сумма, которую банки готовы одолжить на потребительские нужды – до полмиллиона рублей. Такой кредит доступен в БТА Банке , причем, в двух вариантах: «Гарантированный кредит» и потребительский кредит «Ультра Лайт». Хотя в первом случае не все так просто – максимальная сумма кредита не более 90% от суммы, которую клиент разместил на депозите в этом же банке.

Рассказываем, на каких условиях банки готовы выдать в кредит большие деньги.

Отметим, все перечисленные ниже продукты оформляют только гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство, заемщикам обязательно работать на последнем месте не менее 3 месяцев, иногда больше. Сумма кредита везде определяется индивидуально, мы указываем максимально возможную. Ставки по кредиту бывают фиксированными или плавающими (привязанными к ставке рефинансирования или ставке по кредитам овернайт).

фото: Myfin.by

Кредит с фиксированной ставкой на срок до 10 лет.

Параметры кредита:

максимальная сумма – до 500 000 руб.;

максимальный срок погашения – 10 лет;

ставка фиксированная – 26,9% годовых.

обеспечение при максимальной сумме – 4 поручителя-физлица.

Деньги зачисляют на карту БТА Банка, которую оформляют вместе с кредитом.

Особых требований к заемщику банк заранее не предъявляет. Из документов требуется паспорт, а также военный билет от мужчин младше 27 лет.

Но сколько же нужно зарабатывать, чтобы получить такую сумму? Мы сделали расчет нашим калькулятором и получили вот такие результаты:

общая сумма к выплате – 1 446 124,21 руб.;

переплата за 10 лет – 946 124,21 руб. или 189,22%.

обязательный платеж – 12 051,04 руб. в месяц.

Это значит, что после выплаты банку 12 тысяч рублей, у вас должно оставаться что-то на жизнь.



Фото банка

Здесь максимальная сумма в пять раз меньше, но все равно это один из самых крупных потребительских кредитов на данный момент.

Параметры кредита:

максимальная сумма – 100 000 руб.;

максимальный срок погашения – 5 лет;

ставка плавающая – 20,55% (2,005*СКО);

обеспечение при максимальной сумме – поручительство;

деньги можно получить наличными или на карту.

Оформление в офисах банка. Потребуется паспорт, справка о доходах и иные документы по требованию банка. Заявка рассматривается в течение 9-10 дней с момента предоставления всех запрошенных документов.

Фото: Myfin.by

Это еще одна возможность одолжить довольно большую сумму денег, если удастся соответствовать требованиям банка.

Параметры кредита:

максимальная сумма – 100 000 руб.;

максимальный срок погашения – 5 лет;

ставка плавающая – 24,9% (СР +15,65%);

обеспечение – неустойка, поручительство не нужно;

Ограничение по возрасту от 21 года до 68 лет, женщинам до 63 лет. Кредит оформляется по паспорту. Справку о доходах клиент предоставляет по желанию, а в условиях кредита сказано, что сумма зависит от кредитного рейтинга клиента. Но неужели и на на максимальную сумму можно получить кредит без справки?

– Ориентировочно при кредитовании на 5 лет на сумму 100 000 руб. чистый ежемесячный доход должен составлять не менее 9500 руб., – сообщили нам в службе поддержки банка.

Фото: Приорбанк

Здесь максимальная сумма на четверть ниже, а условия подобны описанному выше кредиту.

Параметры кредита:

максимальная сумма – 75 000 руб.;

максимальный срок погашения – 5 лет;

ставка плавающая – 24,9% годовых (СР + 15,65%);

обеспечение – неустойка, поручители не нужны.

Требования к заемщикам:

возраст: не моложе 22 лет на момент оформления кредита и не старше 65 лет на дату полного погашения;

стаж на последнем месте не менее 4-х месяцев;

минимальны доход за последние 3 месяца – от 300 руб.

Однако, понятно, что чем больше сумма запрашиваемого кредита, тем выше должна быть и зарплата.

Фото банка

Замыкает наш топ кредит пусть и не на такую внушительную сумму как предыдущие, но зато с лояльными условиями к потенциальному заемщику.



Параметры кредита:

максимальная сумма – 45 000 руб.;

максимальный срок погашения – 7 лет;

ставки фиксированные: 26,9% в первые 90 дней, затем – 29,9%;

справка о доходе нужна для сумм свыше 10 000 руб.;

обеспечение – неустойка и поручительство не менее 2-х физлиц.

Требования к заемщику:

возраст от 21 года на дату заявки, и не более 75 лет – на момент погашения;

стаж работы на последнем месте не менее 3-х месяцев.

Что в итоге?