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Как получить в банке полмиллиона BYN? Обзор кредитов на максимальные суммы

26.01.2022 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как получить в банке полмиллиона BYN? Обзор кредитов на максимальные суммы
фото: Myfin.by

Самая большая сумма, которую банки готовы одолжить на потребительские нужды – до полмиллиона рублей. Такой кредит доступен в БТА Банке, причем, в двух вариантах: «Гарантированный кредит» и потребительский кредит «Ультра Лайт». Хотя в первом случае не все так просто – максимальная сумма кредита не более 90% от суммы, которую клиент разместил на депозите в этом же банке.

Рассказываем, на каких условиях банки готовы выдать в кредит большие деньги.

Отметим, все перечисленные ниже продукты оформляют только гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство, заемщикам обязательно работать на последнем месте не менее 3 месяцев, иногда больше. Сумма кредита везде определяется индивидуально, мы указываем максимально возможную. Ставки по кредиту бывают фиксированными или плавающими (привязанными к ставке рефинансирования или ставке по кредитам овернайт).

БТА Банк, кредит «Ультра Лайт»

фото: Myfin.by

Кредит с фиксированной ставкой на срок до 10 лет.

Параметры кредита:

  • максимальная сумма – до 500 000 руб.;
  • максимальный срок погашения – 10 лет;
  • ставка фиксированная – 26,9% годовых.
  • обеспечение при максимальной сумме – 4 поручителя-физлица.

Деньги зачисляют на карту БТА Банка, которую оформляют вместе с кредитом.

Особых требований к заемщику банк заранее не предъявляет. Из документов требуется паспорт, а также военный билет от мужчин младше 27 лет.

Но сколько же нужно зарабатывать, чтобы получить такую сумму? Мы сделали расчет нашим калькулятором и получили вот такие результаты:

  • общая сумма к выплате – 1 446 124,21 руб.;
  • переплата за 10 лет – 946 124,21 руб. или 189,22%.
  • обязательный платеж – 12 051,04 руб. в месяц.

Это значит, что после выплаты банку 12 тысяч рублей, у вас должно оставаться что-то на жизнь.

Белинвестбанк, кредит «Личный выбор»

Фото банка

Здесь максимальная сумма в пять раз меньше, но все равно это один из самых крупных потребительских кредитов на данный момент.

Параметры кредита:

  • максимальная сумма – 100 000 руб.;
  • максимальный срок погашения – 5 лет;
  • ставка плавающая – 20,55% (2,005*СКО);
  • обеспечение при максимальной сумме – поручительство;
  • деньги можно получить наличными или на карту.

Оформление в офисах банка. Потребуется паспорт, справка о доходах и иные документы по требованию банка. Заявка рассматривается в течение 9-10 дней с момента предоставления всех запрошенных документов.

Банк БелВЭБ, кредит «Лагодны»

Фото: Myfin.by

Это еще одна возможность одолжить довольно большую сумму денег, если удастся соответствовать требованиям банка.

Параметры кредита:

  • максимальная сумма – 100 000 руб.;
  • максимальный срок погашения – 5 лет;
  • ставка плавающая – 24,9% (СР +15,65%);
  • обеспечение – неустойка, поручительство не нужно;

Ограничение по возрасту от 21 года до 68 лет, женщинам до 63 лет. Кредит оформляется по паспорту. Справку о доходах клиент предоставляет по желанию, а в условиях кредита сказано, что сумма зависит от кредитного рейтинга клиента. Но неужели и на на максимальную сумму можно получить кредит без справки?

– Ориентировочно при кредитовании на 5 лет на сумму 100 000 руб. чистый ежемесячный доход должен составлять не менее 9500 руб., – сообщили нам в службе поддержки банка.

Приорбанк, «Универсальный кредит»

Фото: Приорбанк

Здесь максимальная сумма на четверть ниже, а условия подобны описанному выше кредиту.

Параметры кредита:

  • максимальная сумма – 75 000 руб.;
  • максимальный срок погашения – 5 лет;
  • ставка плавающая – 24,9% годовых (СР + 15,65%);
  • обеспечение – неустойка, поручители не нужны.

Требования к заемщикам:

  • возраст: не моложе 22 лет на момент оформления кредита и не старше 65 лет на дату полного погашения;
  • стаж на последнем месте не менее 4-х месяцев;
  • минимальны доход за последние 3 месяца – от 300 руб.

Однако, понятно, что чем больше сумма запрашиваемого кредита, тем выше должна быть и зарплата.

Банк ВТБ (Беларусь), кредит «Всё серьёзно»

Фото банка

Замыкает наш топ кредит пусть и не на такую внушительную сумму как предыдущие, но зато с лояльными условиями к потенциальному заемщику.

Параметры кредита:

  • максимальная сумма – 45 000 руб.;
  • максимальный срок погашения – 7 лет;
  • ставки фиксированные: 26,9% в первые 90 дней, затем – 29,9%;
  • справка о доходе нужна для сумм свыше 10 000 руб.;
  • обеспечение – неустойка и поручительство не менее 2-х физлиц.

Требования к заемщику:

  • возраст от 21 года на дату заявки, и не более 75 лет – на момент погашения;
  • стаж работы на последнем месте не менее 3-х месяцев.

Что в итоге?

Банк, кредит Максимальная сумма, максимальный срок Ставка для максимальной суммы на максимальный срок
БТА Банк,
кредит «Ультра Лайт» 		500 000 руб.
на 10 лет 		26,90%
Белинвестбанк,
кредит «Личный выбор» 		100 000 руб.
на 5 лет 		20,55% (2,005*СКО)
Банк БелВЭБ,
кредит «Лагодны» 		100 000 руб.
на 5 лет 		24,9% (СР +15,65%)
Приорбанк,
«Универсальный кредит» 		75 000 руб.
на 5 лет 		24,9% годовых (СР + 15,65%)
Банк ВТБ (Беларусь),
кредит «Всё серьёзно» 		45 000 руб.
на 7 лет 		26,9%,
затем 29,9%

 
 
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Взять потребительский кредит на миллион рублей в белорусских банках нельзя. Но есть варианты с другими, пусть и не такими значительными, суммами. Нашли пять...
 
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