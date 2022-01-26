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Мужчина погиб при пожаре дома в Ивьевском районе

26.01.2022 07:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе во время пожара в собственном доме погиб местный житель, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Звонок о пожаре в деревне Гавья спасателям поступил вечером 25 января. Огонь унес жизнь владельца жилья. Повреждено перекрытие, имущество в доме и закопчены стены. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Повреждено перекрытие, имущество в доме и закопчены стены. Причина пожара устанавливается.
 
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