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Мужчина погиб при пожаре дома в Ивьевском районе
Источник материала: БелТА
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе во время пожара в собственном доме погиб местный житель, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Звонок о пожаре в деревне Гавья спасателям поступил вечером 25 января. Огонь унес жизнь владельца жилья. Повреждено перекрытие, имущество в доме и закопчены стены. Причина пожара устанавливается.-0-
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Повреждено перекрытие, имущество в доме и закопчены стены. Причина пожара устанавливается.
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