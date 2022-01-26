Мужчина погиб при пожаре дома в Ивьевском районе

Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе во время пожара в собственном доме погиб местный житель, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Звонок о пожаре в деревне Гавья спасателям поступил вечером 25 января. Огонь унес жизнь владельца жилья. Повреждено перекрытие, имущество в доме и закопчены стены. Причина пожара устанавливается.-0-