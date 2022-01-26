﻿ «То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена. 21.by
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«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена

26.01.2022 08:09 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена
Богдан с командой. Фото из архива героя

В 2015 году Богдан Цагойко решил создать сеть турагентств в Беларуси — так стартовал «Make Travel». Со временем парню удалось масштабировать компанию, пережить пандемию — и в 2021 году параллельно открыть еще один бизнес — «Дом мармелада». О рисках, вложениях, сложностях, провалах и успехах предпринимателя читайте на «Про бизнес».

«Занимаюсь бизнесом с 16 лет»

— Некоторые стартуют собственный бизнес после того, как уже поварились в сфере и набрались нужного опыта. Я же — бизнесмен по натуре, все свои дела начинал спонтанно и учился на своих же ошибках. Уверен, что для успеха в первую очередь необходима та самая коммерческая жилка. Я всегда ее в себе чувствовал и поэтому не боялся пробовать и рисковать.

Я начал заниматься бизнесом еще в 11 классе — продавал шпаргалки. В университете к шпаргалкам добавились выпускные альбомы для школьников, «сезонка» — клубника, цветы. Зарабатывал хорошо — с одной сезонной выручки купил себе Volkswagen. Кстати, езжу на нем до сих пор. Однако этот доход трудно было назвать стабильным.

В 2015 году, в августе, когда мне было 22 года, решил открыть первое туристическое агентство. Я размышлял так: рынок наполнен игроками, а если есть много компаний — значит, сфера приносит деньги.

Разбирался интуитивно: искал информацию в интернете, много читал. Ездил в Москву в одну компанию на обучение — довольно интересный был опыт.

Команду в первый офис искал на известном сервисе по подбору персонала и собеседовал. Со временем стало почти с первого взгляда понятно, кто сможет хорошо продавать, кто — нет.

Сейчас при отборе персонала ориентируемся на такие качества, как честность, умение продавать и перспективность. Из 50 пришедших на первое собеседование претендентов в компанию попадают всего два. Затем они месяц обучаются и еще месяц проходят испытательный срок.

Считаю, лепить с нуля хороших менеджеров намного эффективнее, чем переучивать устоявшихся с опытом работы.

Для открытия первого офиса с необходимой техникой, мебелью, разработки логотипа и аккаунтов в соцсетях потребовалось около $ 5 000.

Оформили бизнес как общество с ограниченной ответственностью. Налоги и сейчас платим по «упрощенке», то есть 5% — самый удобный вариант. Для турбизнеса, на мой взгляд, общая система совершенно невыгодна.

«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена
Фото из архива

Работали тогда в основном с турами в Египет и Турцию. Эти направления до сих пор являются лидерами. За ними по популярности идут Греция и Испания.

В октябре 2015-го, когда агентство уже функционировало, из-за теракта случилось крушение самолета на рейсе из Египта в Санкт Петербург, в аэропорт Пулково. После этого перестали продаваться туры.

В результате после первых трех месяцев хорошей работы начался сильный спад — и в феврале 2016 года мы вынуждены были закрыться.

Вложения отбить не удалось, но текущий «плюс» был — ежемесячно $ 300−400. Это очень неплохо, учитывая что мы только открылись.

«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена
Фото из архива героя

Два месяца ничего не могли продать, но на третий… поехало

В мае 2016 года я решил попробовать возобновить работу агентства — давайте назовем это шестым чувством. Сумма вложений потребовалась сопоставимая с первым опытом — за вычетом разве что стоимости уже существовавшей техники. Но два месяца мы ничего не могли продать. При этом нужно было оплачивать аренду, коммуналку, таргет в Instagram. Мы уходили в месячный минус на $ 400−500. Я почти был готов снова закрыться, но на третий месяц, что называется, дело пошло. К нам пришли клиенты и стали продаваться туры.

Спустя несколько месяцев мы переехали в офис побольше и расширили штат.

С 2016 по 2019 год мы активно росли — оборот компании в 2019 году составил около $ 7 000 000. Общая сумма вложений в период роста компании достигла $ 200 000−250 000. К 2019 году мы насчитывали 10 офисов по Беларуси и один в Киеве.

На это значительно повлияли огромные вложения в рекламу. Только на Instagram в месяц уходило около $ 5000. Еще в 2015 году к группам Вконтакте никто серьезно не относился, не говоря уже об Instagram. Но я увидел в соцсетях перспективу и стал активно вести аккаунты компании. Оформлял все это максимально хорошо — для меня упаковка важна, я серьезно на ней заморачиваюсь. Дальше — реклама в Google, Яндекс. Сейчас активно развиваю личный блог, он больше про lifestyle, но все равно генерирует клиентов. У меня больше 30 тыс. подписчиков — и там тоже я регулярно публикую контент, связанный с бизнесом.

«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена
Фото из архива

Инвестиции я не привлекал. Все происходило своими силами и постепенно. Будучи бедным студентом, я вложил в шпаргалки условно $ 200 — отложенные с каких-то подработок. На шпаргалках заработал $ 600−700- вложил их «сезонку». Оставшиеся с альбомов и «сезонки» деньги помогли открыть первый офис в 2015-м. Далее, когда дела пошли в гору, я продолжил все доходы инвестировать в бизнес.

«Из-за пандемии долгов у нас было около € 1 000 000»

Когда началась пандемия, некоторые офисы пришлось закрыть. Сотням туристов нужно было возвращать деньги, а большую часть на тот момент мы уже перевели туроператорам. Долгов у нас тогда было около € 1 000 000.

Благо, со многими клиентами удалось договориться — туры перебронировали. Но остальным пришлось возвращать деньги. Спасибо нашим туристам за понимание: чтобы «выбить» деньги с туроператоров через суды потребовалось время. В каких-то разбирательствах мы проиграли, поэтому до сих пор возвращаем со своего кармана. Мы потеряли около $ 60 000 — 70 000.

После пандемии мы смогли восстановить практически все офисы — кроме тех, что были в Витебске и в Киеве. Киевский мы закрыли потому, что в какой-то момент я понял: чтобы он развивался, мне необходимо было на протяжении долгого времени постоянно жить в этом городе. Я пожил в Киеве 4 месяца, выстроил стратегию, но… именно тогда началась пандемия. Больше я не могу вкладывать в него столько времени, сил и средств. Так что повторно открывать агентство там не планирую. А до Витебска просто не дошли руки — к тому же, появился другой бизнес, и пока в приоритете его масштабирование.

«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена
Фото из архива героя

Make Travel сейчас расширяется умеренно: если на пике в компании работало около 70 человек, то сейчас вполне хватает 30-ти.

Открыть туристическое агентство просто, но риски колоссальные. Одна ошибка может стоить $ 1000−2000 — а бывают еще ситуации типа пандемии, когда вроде не твоя ошибка, но все просто летит в тартарары, и никто ничего не может сделать.

Не могу сказать, что маржинальность такого бизнеса очень высокая. Туроператор платит агентству условно 5−13%. Например, клиент купил тур за $ 1000 — агентство из них получило 100 $. А еще многие предложения — со скидками, где комиссия агентства еще меньше, всего 20−30 $. Поэтому так важно поддерживать высокую плотность туров, если ты хочешь покрывать фиксированные расходы — да еще и что-то зарабатывать.

Новый бизнес — на мармеладе

После пандемии, когда «Make Travel» снова ожил и стал что-то приносить, у меня возникла идея открыть сладкий бизнес — магазин мармелада в Беларуси. В ноябре 2021 года эту идею получилось реализовать.

Вложения на начальном этапе составили $ 55 000 — 60 000.

Поставщики разные — сейчас у нас около 350 позиций мармелада. Совсем скоро добавятся фундук, клубника, вафли в шоколаде.

«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена
 «То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена

Большое внимание в бизнесе по-прежнему уделяю «упаковке». Наш магазин ориентирован на аудиторию с детьми, поэтому оформлен в тематике «Алисы в стране чудес». Даже для сотрудниц шьем соответствующую униформу.

Объемы продаж уже сегодня высокие — открытие активно продвигалось через блогеров и инфлюенсеров.

Плюс продаем франшизы: уже подписаны два договора. Магазин одного франчайзи скоро откроется в Гродно, для другого пока подыскиваем помещение.

Основная цель сейчас — максимально масштабироваться к концу 2022 года. Пока к концу января появимся в Могилеве, дальше будет видно.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В 2015 году Богдан Цагойко решил создать сеть турагентств в Беларуси - так стартовал «Make Travel». Со временем парню удалось масштабировать компанию, пережить пандемию -...
 
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