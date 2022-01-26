Увидим до $ 85 тыс. за биткоин? Смотрите, что происходит с крупнейшими криптовалютами

Источник материала: Myfin



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BTC



2021 год начался для биткоина с достижения новых максимумов. Уже 9 января его стоимость превысила $ 40 тыс., что стало рекордным значением с декабря 2017 года. Рост курса биткоина был спровоцирован мерами по поддержке мировой экономики, которые анонсировали мировые правительства. Ожидалось, что эмитированные деньги частично уйдут в инвестиции, в том числе в криптовалюту, что в результате и произошло.

Весной стало известно, что в биткоин инвестируют не только рядовые инвесторы и криптоэнтузиасты, но крупнейшие мировые корпорации, такие как Tesla и MicroStrategy, и это спровоцировало новый пик стоимости биткоина – до почти $65 тыс. в апреле 2021 года.

В начале осени Сальвадор первым в мире признал биткоин официальным платежным средством. И это в том числе подогрело интерес к нему и дало повод для роста первой криптовалюты в ноябре, когда она подобралась вплотную к значимому уровню $ 70 тыс..

После этого наступила коррекция. В начало 2022 года биткоин вошел с ценой $ 47 тыс. Его рост за год в результате составил 61,1%. К концу января 2022 года стоимость биткоина снизилась до $ 33 тыс.

Динамика стоимости BTC на криптобирже Currency.com в 2021 году

Эксперты начали говорить о возможном наступлении криптозимы на фоне полного запрета криптовалют в Китае, беспорядков в Казахстане, куда перебралась значительная часть китайских майнинговых мощностей, и разговоров об ужесточении контроля за криптой в ряде стран, в том числе, в России.

В то же время недельный график динамики биткоин показывает, что уровень поддержки находится на отметке $ 30 тыс., а уровень сопротивления – на $ 65 тыс. Учитывая долговременный позитивный тренд роста цены BTC, нельзя исключать, что в 2022 году мы сможем увидеть новые максимумы, вплоть до $ 85 тыс. за один биткоин.

ETH

Держателям эфириума (ETH) в 2021 году повезло гораздо больше, чем инвесторам в биткоин. Вторая по капитализации криптовалюта начала год на значении $ 730. И после этого начала стремительно расти.

Активное использование инфраструктуры Ethereum проектами из сферы децентрализованных финансов (DeFi) и не взаимозаменяемых токенов (NFT), а также ожидание масштабного преобразования Ethereum 2.0, которое серьезно снизит энергозатратность сети и ее возможности, приводили к возникновению новых пиков цены.

Уже в феврале 2021 года стоимость ETH превысила $ 2 тыс., в апреле – $ 3 тыс., а в мае был отмечен локальный пик – $ 4380 за 1 ETH. Этот максимум держался вплоть до ноября, когда ETH превысил отметку в $ 4680. После этого началась коррекция курса эфириума, и Новый год он встретил на отметке чуть выше $ 3700. За год владельцы ETH смогли приумножить свой капитал в 5 раз. К концу января 2022 года стоимость 1 ETH упала до $ 2400.

Динамика стоимости ETH на криптобирже Currency.com в 2021 году

За первые две недели 2022 года курс ETH снизился до $ 3300 за единицу. При этом нельзя исключать, что падение продолжится, ведь уровень поддержки для этой криптовалюты на недельном графике находится чуть выше $ 1000. В то же время не исключен и возврат в скорой перспективе к уровню $ 4700 за криптовалюту и дальнейший рост вплоть до $ 6500.

BNB

Еще более приятный сюрприз по сравнению с владельцами биткоина и эфириума в 2021 году ожидал держателей BNB. Токен крупнейшей в мире криптобиржи Binance начал год со скромной отметки в $ 37 за криптовалюту . Уже в феврале ее стоимость подскочила до $ 332, а в начале мая – до $ 675 за единицу. Это значение оказалось абсолютным максимумом цены BNB, который не был побит даже в ноябре, когда многие другие криптовалюты показывали пики цены.

Binance значительно вложилась в свою инфраструктуру, а собственный блокчейн биржи – Binance Smart Chain – обрел популярность среди новых проектов. Кроме того, Binance выбрала практику открытого диалога с регуляторами в странах своего присутствия, что с одной стороны сократило возможности для ее развития в отдельных странах и регионах, с другой – показало регуляторам, что крупный криптобизнес готов быть прозрачным и играть по правилам.

И это принесло свои результаты. BNB за 2021 год вырос почти в 14 раз, до $ 518, криптовалюта взлетела на третью строчку по капитализации после BTC и ETH. А основатель и гендиректор Binance Чанпэн Чжао в начале 2022 года был признан самым богатым человеком из криптоиндустрии с состоянием $ 96 млрд.

Динамика стоимости BNB на криптобирже Currency.com в сентябре-декабре 2021 года

2022 год для BNB, как и для других криптовалют, начался с коррекции до $ 480. Однако его перспективы внушительны. Широта инфраструктуры Binance и объем инвестиций, которые биржа готова вкладывать в ее развитие, делают рост BNB практически неизбежным. Не исключено, что 2022 год может порадовать новыми максимумами – от $ 750 и выше.

XRP

В отличие от ранее рассмотренных в этом обзоре криптовалют, Ripple (XRP) не смог в 2021 год удивить своих держателей и побить абсолютный максимум. Затянувшаяся и не принесшая результата тяжба с Комиссией по ценным бумагам США (SEC), а также отсутствие значимого прогресса в развитии экосистемы не позволили этому случиться.

В то же время, рост Ripple за год оказался очень заметным. Если на 1 января стоимость XRP составляла $ 0,23, то на 1 января 2022 года – $ 0,84, то есть криптовалюта выросла на 162,9%, а на пике ее стоимость составляла $ 1,95.

Динамика стоимости XRP на криптобирже Currency.com в 2021 году

Абсолютный пик стоимости Ripple пришелся на начало января 2018 года, когда его стоимость составила $ 3,38. Эта цель остается актуальной и на 2022 года, особенно в случае успешного разрешения разбирательства с SEC.



Doge

Одним из абсолютных лидеров по росту стоимости в 2021 году стал Dogecoin. Это получилось благодаря активной публичной поддержке со стороны главы Tesla Илона Маска.

На 1 января 2021 года DOGE стоил 0,56 цента. Но уже в феврале его стоимость на фоне поддержки Маска выросла до 7 центов, в апреле – до 40 центов, а в начале мая – приблизилась к 70 центам. Илон поддержал поддержал любимый токен и в конце 2021 года, пообещав запустить продажу мерча Tesla за Dogecoin.

В результате на 1 января 2022 года стоимость Dogecoin составляла 17,3 цента, а годовой рост оказался равен 3089%.

Динамика стоимости токена DOGE.cx на Currency.com в 2021 году

Можно не сомневаться, что поддержка проекта Dogecoin со стороны Илона Маска продолжится и в 2022 году, а значит стоит ожидать возобновления его роста. Вполне вероятно, что мы увидим, как криптовалютапобьет уровень 42 центов и приблизится к своему максимуму. Впрочем, вероятность его преодоления не столь велика.

Корректировка криптовалютного рынка в начале 2022 года создает хорошие условия для инвестирования в них, особенно с учетом долгосрочного тренда роста их цены. Приведенные в обзоре токены можно купить на первой регулируемой криптобирже СНГ – Currency.com. Это могут сделать в том числе и юридические лица (владельцы бизнеса) после регистрации и прохождения простой процедуры верификации.

Сегодня на криптоплатформе доступны к покупке 35 криптовалют, включая популярные DeFi криптовалютытаких проектов, как Decentraland, Uniswap, Polygon, Compound, Chainlink и другие. Только за 2021 год на платформу было добавлено более 20 новых токенов, их количество будет продолжать расти в 2022 году.

Кроме криптовалют на Currency.com представлено более 3 тыс. различных токенизированных активов (токенизированные: акции, совместные фонды, индексы, валюты, сырьевые товары и т.д.), что делает криптобиржу универсальной площадкой для корпоративных инвестиций.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.

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