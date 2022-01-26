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Беглый экс-банкир Мухтар Аблязов поделился в сети подробностями организации мятежа в Казахстане

26.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пока в Казахстане восстанавливают страну после разрушительного мятежа, выясняются новые подробности организации беспорядков. В сеть попала видеозапись с участием беглого экс-банкира Мухтара Аблязова, где он рассказывает о своей роли в координации протестов.

«Как защищаться, как занимать позиции на площадях, как вести себя с полицией. Наносить удары везде, желательно, в первую очередь, в России» – это лишь немногие из откровений организатора погромов. По его словам, ячейки в Казахстане начали создавать ещё с мая 2017 года. Кроме того, Аблязов рассказал о своём общении с российским оппозиционером Алексеем Навальным по поводу организации протестов.

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Пока в Казахстане восстанавливают страну после разрушительного мятежа, выясняются новые подробности организации беспорядков. В сеть попала видеозапись с...
 
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